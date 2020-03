Andrà tutto bene: anche a Trani gli striscioni con l'arcobaleno per combattere la paura

4 foto Andrà tutto bene

Per trasmettere un messaggio di positività basta un colore, anzi sette. In una Trani dal panorama insolitamente triste e deserto, ci pensano i bambini a regalare un sorriso a tutti i cittadini. Dai balconi delle abitazioni spuntano così gli striscioni con l'arcobaleno e con un messaggio semplice ma rassicurante: "Andrà tutto bene". L'iniziativa si è diffusa in tutta l'Italia e ha come obiettivo quello di colorare un lenzuolo, un pezzo di stoffa o un cartellone da appendere alla finestra per dare un messaggio di fiducia e speranza ai propri vicini, a quelle poche persone che ancora si muovono per la città e di riflesso a tutto il Paese.L'invito che rivolgiamo a tutti i cittadini, grandi e piccini, è di tappezzare le finestre di arcobaleni. Un modo per avvicinare tutti i tranesi in un momento in cui è necessario mantenere le distanze.Sui social si trovano già moltissimi arcobaleni con gli hashtag #andràtuttobene e #coloravirus.Noi tranesi, insieme, ce la faremo, perché in fondo lo sappiamo: andrà tutto bene.