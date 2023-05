Anteprima Dialoghi, domani a Trani il Premio Strega Edoardo Albinati

Lo scrittore presenterà in biblioteca il suo ultimo libro

L'appuntamento per la prima anteprima della nuova stagione dei Dialoghi di Trani, giunti alla ventiduesima edizione, è per venerdì 5 maggio, ore 18:30 presso la Biblioteca comunale Giovanni Bovio di Trani.Lo scrittore premio Strega Edoardo Albinati presenterà il suo ultimo libro "Uscire dal mondo", Rizzoli editore.Edoardo Albinati racconta l'inaccessibilità di un essere umano, voluta o imposta, attraverso tre mondi differenti, tre storie con un unico filo conduttore. Una scrittura esatta e inarrestabile tesa a far emergere sentimenti che riguardano tutti: la paura del giudizio altrui, il febbrile desiderio di essere compresi.Ingresso libero sino ad esaurimento posti.