Per "I Dialoghi di Trani" un cofinanziamento comunale di 50mila euro

Aderendo con una delibera di Giunta comunale alla XXII edizione della manifestazione culturale "I Dialoghi di Trani", proposta e organizzata dall'Associazione culturale di Promozione Sociale "La Maria del Porto", avente per tema "La Cura" (si terrà a Trani nei giorni dal 21 al 24 settembre) l'amministrazione comunale ha stabilito "la propria partecipazione in qualità di partner istituzionale alla realizzazione dell'edizione 2023", co-organizzando l'iniziativa e "rendendo fruibili strumenti e servizi di cui questa amministrazione dispone – si legge nella delibera pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune - e svolgendo attività connesse operativamente alla manifestazione, decidendo di "co-finanziare l'iniziativa con l'importo pari a € 50.000,00 iscritto all'apposito capitolo di spesa n. 2466 del Bilancio di previsione 2023 denominato "Organizzazione della manifestazione letteraria I dialoghi di Trani".Dal 21 al 24 settembre prossimo l'evento "metterà a confronto alcuni tra i più noti personaggi del mondo della cultura e del giornalismo italiano ed internazionale sul tema "La Cura" quale modo di stare al mondo nella consapevolezza che tutto è interconnesso, declinata secondo i temi riferibili alla legalità, alla giustizia, all'ambiente e alla solidarietà". Nella delibera si sottolinea "l'importanza della manifestazione è dimostrata altresì dai numerosi riconoscimenti di cui è stata insignita nel corso degli anni, tra cui: per le edizioni 2002-2010, l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica; in occasione del decennale, la targa del Presidente della Repubblica e la Sua speciale adesione rinnovata anche per le edizioni 2012-2017 con il conferimento annuale di una medaglia di rappresentanza rinnovata nel 2021 per il ventennale; per l'edizione 2009, il prestigioso premio conferito dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura "per la migliore manifestazione di promozione del libro e della lettura di rilevanza nazionale"; per l'edizione 2013, 3 il patrocinio della Commissione Europea - Rappresentanza in Italia e il Premio Gutenberg, conferito dall'Associazione Italiana del libro alle migliori iniziative di promozione del libro e della lettura; - con decreto n. 3 del 28.01.2021 la Soprintendenza archivistica e bibliografica ha dichiarato l'archivio de "I Dialoghi di Trani" di interesse storico particolarmente importante; - questa Amministrazione ha insignito la manifestazione del "Sigillo della Città", riconoscendo all'iniziativa un ruolo di primo piano in ambito culturale, capace di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale, di promuovere con altrettanta efficacia il turismo e le attività produttive ad esso collegate, ed in perfetta sinergia con gli obiettivi perseguiti dall'Ente Comunale".