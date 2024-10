Applausi e ovazioni per l'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani in Bahrein

Sono tornati pieni di una gioia che è difficile descrivere: essere ospiti d'onore in un Festival di musica classica diventato in poco tempo tra i più importanti al Mondo in un paese emergente ma che ha potente il sapore della ricchezza e del futuro, ma anche essere "Ambasciatori" di Trani attraverso la sua storia e la sua tradizione musicale, ha suscitato nei giovani componenti della Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani un caleidoscopio di emozioni immenso. "Il concerto è stato un successo incredibile - ci raccontano: "C'era il ministro della cultura del del Bahrain e tante altre personalità del Paese che hanno apprezzato in maniera veramente entusiastica la nostra Accademia e questa orchestra che conta musicisti tranesi ma anche tanti giovani che vengono da tutto il mondo qui a Trani, dalla Cina al Brasile, dalla Polonia agli Stati Uniti".Il concerto è stato un connubio tra le rispettive culture musicali, infatti sono stati suonati sia brani del nostro Domenico Sarro che di Mozart, ma anche i brani tipici del Bahrein in un mix della Cultura musica musicale fra Paesi che è stato un grandissimo successo : "Mentre la gente è esplosa di entusiasmo tra applausi e ovazioni, noi siamo letteralmente esplosi di felicità , pronti a nuovi progetti e a tornare a essere ambasciatori di Trani, facendone conoscere la bellezza attraverso attraverso l'arte della musica". Questa trasferta in Bahrein infstti è solo l'inizio di una serie di rapporti e di progetti da portare avanti, e questa Accademia, nata come un atto eroico di resistenza rispetto alle difficoltà della pandemia, si sta facendo conoscere ormai oltre confine carica di talento, professionalità, impegno, lavoro, ma anche amicizia, gioiosità e senso di inclusione tra popoli e culture del quale c'è un bisogno sempre più grande.