Dal 18 al 21 dicembre a Trani il Festival dell'Accademia Filarmonica del Mediterraneo

Avrà inizio mercoledì 18 dicembre a Trani con il primo di cinque concerti il Festival "LA PUGLIA MUSICALE", organizzato dall'Accademia Filarmonica del Mediterraneo nata in seno all'Associazione Culturale e Musicale Hermes. Un programma variegato eseguito da interpreti pluripremiati in Italia e all'estero che sarà offerto gratuitamente durante la settimana che precede il santo Natale in chiese della Città fino al concerto finale del 21 dicembre. I luoghi dei concerti sono la chiesa di san Rocco, dove verranno eseguiti due matinée musicali dedicati a Bach, l'auditorium di san Luigi e la chiesa di s. Giovanni.Il festival, che è alla sua seconda edizione, era stato presentato il 6 ottobre in Bahrain in occasione del concerto dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo al "Bahrain International Music Festival" e ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione delle bellezze artistico-architettoniche della città di Trani a livello internazionale attraverso la musica e gli interpreti : infatti, a cura di Stefania De Toma, la guida all'ascolto dei concerti sarà preceduta da una breve descrizione storica e artistica delle chiese dove verranno eseguiti. L'ingresso gratuito ai concerti costituisce un'accoglienza con la musica classica - con incursioni nella musica sacra dedicata al Natale - in luoghi iconici della Città, non solo a tutti i cittadini ma anche ai turisti che in questi giorni di festa hanno scelto di soggiornare a Trani.La disponibilità dei luoghi è stata possibile grazie al prezioso sostegno e la lungimiranza dell'Arcivescovo, Monsignor Leonardo d'Ascenzo, del Vicario Generale Monsignor Sergio Pellegrini, di don Gaetano Lops e don Saverio Pellegrino.La strategia di promozione e valorizzazione vedrà la realizzazione di cortometraggi dedicati alla nostra città che verranno trasmessi e pubblicizzati a livello internazionale per favorire e intercettare il turismo di qualità, il turismo culturale nazionale e internazionale, operazione che l'Accademia Filarmonica del Mediterraneo svolge ormai da anni con risultati straordinari, grazie al sostegno e al supporto della nostra Arcidiocesi e della Regione Puglia, oltre che del suo pubblico e dei suoi sostenitori, sempre più numerosi.Il programma:18 dicembre "Concerto del Trio Teleion"ore 20:00 - Auditorium di San LuigiLa violinista polacca Aleksandra Halaczkiewicz, la violoncellista americana Sujari Britt e il pianista italiano Massimiliano Monopoli (dopo gli strepitosi successi nella tournée a Mosca e al Festival Pianistico Internazionale del Mediterraneo) in trio, violino, violoncello e pianoforte19 dicembre "Matinée Musicale"ore 10:30 - Chiesa di San Roccoil 1° dei due concerti dedicati a Bach che porteranno gli ascoltatori in un mondo spirituale e mistico nella cornice della chiesa di san Rocco19 dicembre "Grandi Interpreti"ore 20:00 - Auditorium di San LuigiRecital Pianistico – Grandi interpreti internazionali: Wataru Mashimo, pluripremiato pianista giapponese20 dicembre "Matinée Musicale"ore 10:30 - Chiesa di San Roccoil 2° dei due concerti dedicati a Bach che porteranno gli ascoltatori in un mondo spirituale e mistico nella cornice della chiesa di san Rocco21 dicembre "Concerto di chiusura del Festival dedicato al Santo Natale: l'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo con Solisti d'eccezione"ore 20:00 - Chiesa di, San GiovanniIl violoncellista Mauro Paolo Monopoli (reduce dal trionfale debutto come solista con la leggendaria Bolshoi Tchaikovsky State Symphony Orchestra, la più famosa orchestra russa al mondo), la cantante Martina Barreca e l'attore Antonio Memeo accompagnati dall'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo