Apre a Trani l'ambulatorio medico solidale "G.Moscati"

Dopo i necessari adempimenti per l'inizio dell'attività medico-sanitaria presso i nuovi locali dellain Trani, destinati ad, l'muove i primi passi concreti per dare vita al progetto di solidarietà finalizzato a far fronte alle numerose richieste legate alla povertà sanitaria, in particolare le visite specialistiche.L'Ambulatorio medico solidale ha aperto le sue porte ile sarà gestito dal personale preposto dell'Associazione Orizzonti e dai Volontari della, che supporteranno i medici nelle visite.Le specializzazioni che supporteranno questa "opera" di solidarieta' socio-sanitaria al momento sono le seguenti: Cardiologia, Medicina Interna, Nefrologia, Urologia, Neurochirurgia, Onco-Ematologia, Chirurgia Generale, Terapia del Dolore, Pediatria, Oculistica, Pneumologia ed Allergologia, Psicologia e Psico-dinamica. In divenire altre specialità che saranno programmate sulla base dei medici-specialisti disponibili.In questa fase iniziale, l'ambulatorio sarà apertocon l'accoglienza da parte dei Volontari, per i pazienti ad "esclusiva" prenotazione della Caritas e/o su suggerimento dei Medici di Medicina Generale. Saranno in seguito valutate altre attività e disponibilità.«Il momento presente – ha spiegato il presidente dell'Associazione Orizzonti- ci spinge a stare dalla parte dei poveri e per loro cercare di creare alleanze, intese, collaborazione e passione in ogni dove, cercando di far fronte alle tante emergenze e necessità».Il personale medico volontario sarà affiancato dai volontari della Croce Rossa Italiana nella gestione logistica e sanitaria dell'ambulatorio.Potranno partecipare inoltre Medici Generici, Medici Specialisti, Medici Farmacisti, Medici Odontoiatri. Allo stato attuale il Direttore Sanitario viene identificato nella figura del Dott. Angelo GUARRIELLO, medico chirurgo specialista in urologia, Dirigente Medico presso la ASL BAT - Ospedale L. Bonomo di Andria (BT)