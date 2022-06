Archivio di Stato, il Comitato: «Nessun finanziamento, allo stato, è stato erogato e nessuna sede provinciale è stata istituita»

Alla nota inviata in data 31.05.2022 dal comitato spontaneo pro Archivio di Stato a Trani ai vari enti interessati, è pervenuto un primo riscontro, datato 08.06.2022, da parte del Direttore Generale degli Archivi di Stato da cui emergono in sintesi i seguenti punti:1) in sede di conferenza provinciale permanente, in data 21.10.2021, il Sindaco di Trani, avv. Amedeo Bottaro, ha prestato assenso alla indicazione della sede provinciale dell'Archivio di Stato a Barletta;2) il direttore generale degli Archivi di Stato con nota del 24.11.2021 ha sottolineato che, sia Trani che Barletta, hanno un profilo adeguato per assurgere da sezione a sede;3) che la ex caserma Stennio che doveva ospitare la Sezione di Barletta dell'Archivio di Stato, non è ancora ultimata;4) che i finanziamenti richiesti per l'acquisto dell'ex palazzo delle poste di Barletta rientrano nella esigenza di acquisire spazi per il versamento degli atti e non per istituire la sede dell'Archivio di Stato a Barletta;5) che la congruità del prezzo di acquisizione del predetto palazzo deve essere ancora attestata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio della Puglia cui è stata trasmessa la relativa documentazione.Nessun finanziamento, allo stato, è stato erogato e nessuna sede provinciale è stata istituita. Il comitato, pertanto, invierà una nota alla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio della Puglia allegando la documentazione relativa a questa vicenda.Invitiamo, pertanto, il Sindaco di Trani, in ottemperanza all'indirizzo politico espresso dal Consiglio Comunale di Trani nella seduta del 21.04.2022, a comunicare immediatamente agli enti di competenza la ferma volontà della città di Trani di istituire presso Palazzo Valenzano, la sede provinciale dell'Archivio di Stato, come previsto dalla legge, dallo Statuto Provinciale e dal Direttore Generale degli Archivi di Stato nel marzo del 2008.