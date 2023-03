Giornate Fai, oggi e domani visite guidate nell'Archivio di Stato di Trani

Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al patrimonio artistico e culturale italiano. I volontari del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, propongono per sabato 25 e domenica 26 marzo la trentunesima edizione delle Giornate FAI di Primavera con visite in luoghi solitamente inaccessibili o poco noti del nostro immenso e meraviglioso patrimonio italiano. A Trani sarà aperto l'Archivio di Stato (via Archivio) con visite dalla durata di 20 minuti. Ecco gli orari di apertura: