Questione Archivio di Stato Trani portata all'attenzione del senatore Melchiorre

In un breve post su Facebook Raimondo Lima, dirigente nazionale Fratelli d'Italia, fa un breve aggiornamento sulla questione relativa all'archivio di Stato di Trani, presentata ieri, insieme al presidente del comitato in difesa dell'Archivio di Stato Moscatelli, al senatore FDI Melchiorre, che fa parte della Commissione Cultura del Senato. Lo pubblichiamo integralmente.Al servizio della nostra città. Come sempre.Stamattina ho accompagnato l'avvocato Alessandro Moscatelli (comitato in difesa Archivio Stato Trani) dall'amico senatore FDI Filippo Melchiorre (commissione Cultura) per interessarlo e renderlo edotto riguardo alla questione Archivio di Stato.Prossimamente, nel continuare ad affiancare il Comitato, ci faremo promne che possa rispettare storicamente e giuridicamente la nostra città e tutte le Parti coinvolte. "