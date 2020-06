Aree giochi, sale slot e wedding: ecco le prossime riaperture

Approvato e pubblicato il calendario delle nuove riaperture, corredato dalle rispettive linee guida regionali sulla ripresa delle attività in sicurezza.Da lunedì 15 giugno: aree giochi attrezzate per bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse; attività di intrattenimento danzante all'aperto.Da lunedì 22 giugno: attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto per bambini e adolescenti di età 3-17 anni; centri estivi e campi estivi.Da giovedì 25 giugno: è consentito lo svolgimento degli sport di contatto, secondo quanto risposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020.Le date delle nuove riaperture e le linee guida tecniche sono disciplinate dall'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259 del 12 giugno 2020.Consulta le linee guida per la riapertura aggiornate nello speciale Coronavirus del portale Salute, sport e buona vita: http://rpu.gl/5ZcMx