Arrestato dalla Polizia di Stato a Trani, deteneva cocaina e hashish

Colto in flagranza di reato nel centro cittadino

Nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Trani, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato, un soggetto italiano del posto, resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.In particolare, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani nell'ambito di servizi di monitoraggio e controllo del territorio tranese, svolti in collaborazione con il personale del Commissariato di P.S. di Trani, ha rinvenuto nella disponibilità dell'odierno indagato 50 gr di cocaina e un etto di hashish.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto e l'applicazione di una misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari; l'uomo dovrà ora rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.Occorre precisare che la posizione dell'indagato è al vaglio dell'Autorità giudiziaria e che lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una sentenza definitiva di condanna.