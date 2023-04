Arrivano nuove giostrine nella Villa comunale

«In villa comunale stiamo installando le nuove giostrine del parco giochi». Lo annuncia il vicesindaco Fabrizio Ferrante che aggiunge anche: «Le vecchie sono state vandalizzate nel corso del tempo da tanti teppistelli e non che le hanno utilizzate impropriamente. Stiamo cominciando dalle più piccole per poi proseguire con quelle più strutturate. Mi auguro che il grado di civiltà di chi le utilizzerà potrà preservarle nel tempo....spero che non sia un'illusione. L'amministrazione le sta rimettendo».