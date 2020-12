Asd Città di Trani e solidarietà: donati cesti di prima necessità ai bambini dell'orfanotrofio

l'Asd Città di Trani 2019 scende in campo per la solidarietà. La dirigenza, lo staff tecnico, allenatori, calciatori e collaboratori hanno deciso di donare alla istituto delle Figlie del Divino Zelo per i bambini dell'orfanotrofio sito presso la chiesa di sant'Antonio due cesti con beni di prima necessità per i bambini ospiti dell'istituto. Inoltre, il presidente Franco Giusto comunica che in questi giorni verrà donata una somma di denaro a favore della fondazione "Una chance per te" ricavata da una raccolta fondi per la costruzione di una scuola in un Villagio del Congo. L'Asd augura a tutta la popolazione tranese calcistica e non un augurio di un sereno natale, con la speranza di poter al più presto ritrovarsi la domenica allo stadio comunale per continuare l'avventura calcistica.