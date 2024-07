Asl Bat, al Dimiccoli di Barletta inaugurato il nuovo reparto di Oculistica

E' stato inaugurato oggi il nuovo reparto di Oculistica dell'Ospedale Dimiccoli di Barletta, diretto dal dottor Vito Montaruli.E' già attivo il nuovo reparto di Oculistica dell'Ospedale Dimiccoli di Barletta dotato di 5 posti letto e di un arco sterile che consentirà di fare interventi di cura della maculopatia in ambiente sicuro e con tempi molto rapidi. "Siamo molto contenti di avere a disposizione spazi completamente riqualificati che ci consentiranno di aggiungere alla nostra attività anche interventi con l'arco sterile – dice Vito Montaruli, Direttore Oculistica Barletta – qui eseguiamo più di 2mila interventi all'anno, di cui 20 trapianti circa. Numerosi sono anche gli interventi sulla retina (circa 350 all'anno) e sulle vie lacrimali (circa 60) mentre sono quasi 700 i pazienti con maculopatia che abbiamo in cura. Ci prendiamo cura di tutte le problematiche oftalmologiche, comprese quelle di natura oncologica"."Il reparto è stato completamente ristrutturato con i fondi FESR per un importo di 170mila euro – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – grazie alla collaborazione di tutti gli operatori e al lavoro dell'Area Tecnica, della Ingegneria clinica, della Direzione medica di presidio, nonostante qualche sacrificio e qualche disagio per i pazienti, le attività ambulatoriali e chirurgiche non sono mai state interrotte. Tutte le attività ambulatoriali sono state garantite in continuità. Oggi questo reparto consente di dare all'Oculistica gli spazi adeguati per gestire al meglio le numerose attività di diagnosi e cura che vengono eseguite. Una sala dedicata all'arco sterile, che si aggiunge a quello già in uso al Presidio Territoriale di Assistenza di Trani, consentirà di effettuare le iniezioni intravitreali in tempi rapidi e in ambiente sicuro, decongestionando l'attività della sala operatoria".L'Unità Operativa Complessa di Oftalmologia si occupa di tutte le patologie sia del segmento anteriore che di quello posteriore dell'occhio: vengono eseguiti interventi chirurgici per il distacco della retina e per la maculopatia, si eseguono interventi di trapianto di cornee, viene curato il glaucoma e naturalmente vengono eseguiti interventi di cataratta. Vengono inoltre eseguiti interventi di ricostruzione palpebrale per traumi o per problematiche di natura oncologica."In questo reparto interveniamo sulla correzione dei dotti lacrimali ed abbiamo attivato il più avanzato percorso diagnostico e terapeutico per le maculopatie e retinopatie di varia natura, da quella legata all'età, a quella diabetica ma naturalmente ci occupiamo anche di vasculopatie retiniche, maculopatia miopica, corioretinopatia sierosa centrale, maculopatie distrofiche e patologie retiniche infiammatorie", aggiunge Montaruli.A Barletta è inoltre attivo l'unico servizio di ortottica della Asl Bt che attraverso una serie di esami diagnostici individua e cura alterazioni del sistema visivo motorio e disturbi legati alla vista: fanno riferimento al servizio per esempio i bambini o gli adulti con strabismo per la diagnosi, la cura e la riabilitazione.L'unità operativa di Oculistica collabora anche con l'Unione italiana ciechi diretta da Franco Giangualano per l'istituzione del centro Ipovisione per la riabilitazione dei pazienti con varie forme di maculopatia.