Assembramenti su bus, i pendolari della tratta Andria-Trani esposti a rischio contagi

Social Video 49 secondi Assembramenti bus Stp tratta Andria-Trani

A pochi giorni dal nostro articolo di denuncia sulle condizioni in cui gli studenti di Trani ogni mattina sono costretti a viaggiare per recarsi all'Itis "Jannuzzi" di Andria, nulla è cambiato. Il video che ci viene inviato da un'altro studente testimonia ancora una volta i pericolosi assembramenti che si vengono a creare all'ingresso dei bus per il ritorno a Trani. In un momento storico in cui le distanze sono fondamentali per prevenire il contagio, quello a cui si assiste ha del surreale: i ragazzi tra resse e spintoni per cercare di raggiungere il posto migliore sul bus è qualcosa che se fino agli anni passati era tollerabile oggi non lo è più per l'incolumità di tutti. Ora più che mai, i pendolari chiedono di aumentare le corse, almeno in corrispondenza dell'orario di uscita dalle scuole.