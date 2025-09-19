Rosa Uva. <span>Foto credits</span>
Rosa Uva. Foto credits
Politica

Assistenza specialistica, Rosa Uva: "La proposta di modifica è una vittoria di civiltà"

"Soddisfazione per l'iniziativa dei consiglieri. Ora il Consiglio Comunale ascolti le famiglie e metta al centro i diritti dei bambini".

Trani - venerdì 19 settembre 2025
Accolgo con profonda soddisfazione e speranza la notizia che sette consiglieri comunali hanno formalmente depositato una proposta di modifica del regolamento per l'Assistenza Specialistica Scolastica. Si tratta di una vittoria di civiltà per la quale, come docente e rappresentante di Azzurro Donna, mi sono battuta sin dall'inizio, senza mai risparmiarmi. Un passo cruciale per garantire il più sacro dei diritti: quello allo studio e alla piena inclusione per ogni bambino, specialmente il più fragile.

Fin dal mese di giugno avevo denunciato come il regolamento, approvato ad aprile, avrebbe di fatto escluso dall'assistenza tanti alunni con grave disabilità, discriminandoli sulla base del possesso di un certificato INPS (L.104 art.3 comma 3) che ha finalità diverse e non può rappresentare una barriera al diritto allo studio. La scuola è e deve rimanere un luogo che accoglie, che valorizza le potenzialità di ciascuno e che non classifica i bambini in base a un documento. L'inclusione non è un costo, ma un investimento sul futuro e sulla coesione della nostra comunità.

La proposta di modifica presentata oggi va finalmente nella direzione giusta, quella indicata da famiglie, dirigenti scolastici e associazioni. Eliminare un requisito improprio e basare l'accesso al servizio sulla documentazione che attesta i reali bisogni educativi dell'alunno – come la Diagnosi Funzionale – significa rimettere al centro il bambino e non la burocrazia. Rafforzare la collaborazione tra Comune, ASL e Scuola nella definizione dei progetti individuali garantisce inoltre risposte più eque e personalizzate.

Questa battaglia, che ho sempre considerato etica e sociale prima ancora che politica, giunge ora al suo momento decisivo. La palla passa al Consiglio Comunale che sarà chiamato a scegliere. L'appello che rivolgo a tutti i consiglieri, è di ascoltare le ragioni delle famiglie e di anteporre le necessità dei bambini a qualsiasi altra logica. La vera politica è quella che si mette al servizio della comunità e abbatte i muri, non quella che si arrocca dietro a cavilli. Nessun bambino deve essere lasciato indietro: mai. Ora è il tempo della democrazia consiliare. Rosa Uva - Docente di Scuola dell'Infanzia Responsabile Provinciale Azzurro Donna - Forza Italia, Trani
  • Assistenza Specialistica Scolastica
5 Assistenza scolastica specialistica: 7 consiglieri chiedono di cambiare il regolamento Assistenza scolastica specialistica: 7 consiglieri chiedono di cambiare il regolamento La proposta mira a eliminare il verbale INPS L.104 art.3 comma 3 come requisito per l'accesso al servizio.
Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi Mariagrazia Cinquepalmi: "Anomalie nel bando: un avanzo di quasi 500mila euro non spesi"
Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità" Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità" L’intervento dell' ex assessore ai Servizi Sociali della Città di Trani
Trani, fondi insufficienti per l'assistenza scolastica: 80 alunni a rischio Trani, fondi insufficienti per l'assistenza scolastica: 80 alunni a rischio I riflettori sono puntati sul regolamento e sul ruolo decisivo del consigliere Branà (M5S)
Trani, Assistenza Specialistica: "Leali e Visionari" di Forza Italia chiedono un confronto urgente Trani, Assistenza Specialistica: "Leali e Visionari" di Forza Italia chiedono un confronto urgente La denuncia di Rosa Uva (Azzurro Donna) sulla grave esclusione dei bambini con disabilità grave dal servizio comunale accende il dibattito: "Un diritto negato, la politica non può restare in silenzio".
Il centrodestra rilancia con un comunicato il tema dell' assistenza scolastica: "Caos in amministrazione: il Pd si divide" Il centrodestra rilancia con un comunicato il tema dell' assistenza scolastica: "Caos in amministrazione: il Pd si divide" Scontro sul regolamento per il servizio dedicato agli alunni disabili: opposizione compatta, maggioranza lacerata. Solo alcuni consiglieri dem firmano la replica
Assistenza Specialistica Scolastica: il PD di Trani accusa il Centrodestra tranese di incoerenza e strumentalizzazione politica Assistenza Specialistica Scolastica: il PD di Trani accusa il Centrodestra tranese di incoerenza e strumentalizzazione politica Si alzano i toni del dibattito sul nuovo regolamento tra approvazione unanime, assenze in aula e voti contrari all'aumento delle risorse, in un contesto di "ipocrisia pre-elettorale"
