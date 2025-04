Associazione "Prossimamente" - Trani: Merra, di Azione, vede i "fantasmi" di Caracciolo, soci e servi sciocchi.

Sorgono dubbi sulla nascita e sull'esordio dell'associazione tranese "Prossimamente", ma soprattutto sui fantasmi (inquietanti) che aleggiano intorno a questa "neonata" realtà.Ben venga l'intento primario e iniziale, che però tale resta, di fondare una nuova associazione culturale (gli spunti e le iniziative culturali fanno o farebbero sempre bene ad una città come la nostra).Ma dopo i primi momenti di vita della suddetta realtà associativa, ecco subito allungarsi sulla stessa le ombre inquietanti di una politica già vecchia ma soprattutto resa opaca dalle inchieste giudiziarie.La prima facile correlazione corre sul binario che lega politici tranesi (vedi "primo" tavolo a San Magno) a Caracciolo (prima indagato lui, nel recente passato, poi, col clamore degli ultimi giorni, sua moglie, per gli ormai noti fatti). Marinaro e Tommaso Laurora, con, ormai quasi a rimorchio il sindaco Bottaro, costituiscono questo primo asse, che fa da sfondo a Prossimamente, e porta da Trani direttamente al politico barlettano, consigliere regionale del PD.E poi che dire di alcuni "fantasmi" dell' ormai ex gruppo "Sud al Centro" che sta per riciclarsi con altro nome, che dire di qualche "fantasma" politico tranese, come ad esempio l'assessora bottariana Alessandra Rondinone? Anche lei è sullo sfondo di una cornice molto politica e poco culturale che compone l'associazione "Prossimamente"?La sottoscritta Raffaella Merra e tutto il gruppo di Azione di Trani si chiedono dove si trovino in tutto questo la componenti "Culturali", dove la nuova proposta?.Dove finisce il confine tra presa in giro nei confronti dei cittadini, nuova campagna elettorale e triste e squallido riciclaggio dei soliti personaggi?