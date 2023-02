Assoluzioni "Sistema Trani": la soddisfazione del sen. Damiani

In una nota stampa il senatore di Forza Italia Dario Damiani esprime la propria soddisfazione per le assoluzioni nel processo "Sistema Trani"."L'assoluzione degli amici Gigi Riserbato e Peppino Di Marzio nel processo di primo grado al presunto "Sistema Trani" è una notizia bellissima - dice Damiani - che purtroppo abbiamo dovuto attendere per oltre otto anni. La giustizia ha confermato ciò di cui non abbiamo mai dubitato, ovvero la totale estraneità dell'allora sindaco di Trani Riserbato agli illeciti contestati, assolvendolo con formula piena. La soddisfazione per questa verità acclarata dai giudici è certamente grande ma non cancella purtroppo l'amarezza per la brusca, e oggi possiamo dire ingiusta, interruzione nel 2014 di una stagione politica importante per il centrodestra tranese. Una ferita che ha lasciato un segno profondo, politico e umano, alle tante persone coinvolte direttamente e ai cittadini che avevano creduto in quel progetto ma la pronuncia dei giudici restituisce la meritata fiducia nell'operato dei vertici di quella amministrazione; ed è da questa indispensabile base che si può ripartire. Agli amici Gigi e Peppino rinnovo la mia vicinanza in questo, finalmente, bel momento dopo lunghi anni difficili".