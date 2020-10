Sistema Trani, udienza rinviata al 3 dicembre: in quarantena l'avvocato di uno degli imputati

Il processo denominato "Sistema Trani" che conta 14 imputati tra cui diversi ex politici e funzionari comunali, è stato aggiornato all'udienza del 3 dicembre.L'udienza fissata per oggi di fatto non si è svolta ma è servita solo per prendere atto dell'impedimento dell'avvocato di uno degli imputati che è in quarantena perché un suo collega di studio è risultato positivo al Covid-19.Tutte le questioni relative all'escussione dei testimoni dell'accusa saranno, quindi, riproposte nell'udienza del 3 dicembre.