Sistema Trani, la Camera Penale: «Respingiamo inopportune generalizzazioni»

Le ultime vicende giudiziarie che, come nel recente passato, purtroppo coinvolgono persone che hanno operato nel Tribunale di Trani, lasciano un forte senso di amarezza in tutti coloro che, in una sana dialettica tra avvocatura e magistratura, ogni giorno assolvono, nel pieno rispetto delle regale, i loro rispettivi mandati.Eventuali responsabilità verranno accertate nelle competenti sedi giudiziarie e non compete a noi dare frettolosi giudizi.Tuttavia, pur non prescindendo dalla presunzione di non colpevolezza che deve sempre pervadere il nostro liberale pensiero, riteniamo giusto sostenere chi, tra avvocati e magistrati, offre quotidianamente il proprio contributo giurisdizionale con professionalità e lealtà.E per questa ragione che fermamente respingiamo le inopportune generalizzazioni recentemente comparse sugli organi di stampa che, indistintamente, parlano di "Sistema Trani" per raccontare di isolate vicende giudiziarie, ingenerando in chi legge il convincimento che in qualche modo si possano aggirare le regale.I penalisti di Trani, lungi dal ritenersi parte di illeciti sistemi, continueranno a lavorare, con dedizione e rettitudine, consapevoli che questo sia l'unico modo per tutelare, con orgoglio, il buon nome del Foro.