Autismo, il Comune di Trani ha pubblicato l'avviso per percorsi di socializzazione

residenza del minore/ragazzo nel Comune di Trani/Bisceglie

cittadinanza italiana/di uno Stato dell'Unione Europea e in possesso di un titolo di soggiorno valido

certificazione della diagnosi di disturbo dello spettro autistico del minore o del ragazzo infraventunenne, rilasciata dalla ASL/servizi specialistici competenti

Fotocopia del documento di identità o permesso di soggiorno, in corso di validità del richiedente e del beneficiario

Documentazione attestante la diagnosi di disturbo dello spettro autistico del minore o del ragazzo con età fino ai 21 anni di età, con l'indicazione del livello di gravità accertato

L'Ambito Territoriale Sociale di Trani Bisceglie avvia percorsi per la socializzazione dei minori, dei ragazzi e delle ragazze fino a 21 anni con disturbo dello spettro autistico, a valere sul "Fondo per l'Inclusione Sociale delle persone con disabilità".La misura ha lo scopo di favorire una migliore qualità della vita ed una maggiore integrazione sociale dei ragazzi e delle ragazze attraverso la partecipazione ad attività ludiche, sportive, culturali e ricreative mediante iniziative organizzate da vari Enti del terzo settore (IL GIARDINO DI GLORIA ODV - COOP. SOC. LA CASA DI CARTA – EPASS - ASD BAYWATCH - MI STAI A CUORE COOP. SOC. - TEMENOS COOP. SOC. - CONTROCORRENTE COOP. SOC. - AQUILONI COOP. SOC. - PROMETEO COOP. SOC. - TIME AUT ODV - XIAO YAN COOP. SOC. - AGE ASSOCIAZIONE - ASSOCIAZIONE MUSICALE DOMENICO SARRO)Per la Linea A saranno ammessi non meno di 10 minori (da 3 a 13 anni) e per la Linea B saranno ammessi non meno di 20 ragazzi e ragazze (da 14 a 21 anni). Le attività saranno realizzate nella città di Trani e di Bisceglie. Gli spostamenti dei minori, per raggiungere le sedi previste, dovranno essere assicurati dalle famiglie. Per partecipare all'avviso occorrono i seguenti requisiti:La domanda unitamente ai relativi allegati, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it oppure consegnate a mano al protocollo del Comune di Trani sito in Via Tenente Morrico, 2, entro le ore 12 di lunedì 28 aprile 2025, riportando il seguente oggetto: "Avviso pubblico rivolto alle famiglie per la presentazione di domande per l'accesso ai percorsi di assistenza alla socializzazione dedicata ai minori e ai ragazzi e alle ragazze fino a 21 anni con disturbo dello spettro autistico".Alla domanda redatta secondo l'apposito modello allegato all'Avviso, dovranno essere allegati, pena l'esclusione:Si rimanda all'attenta lettura dell'avviso, disponibile in allegato unitamente alla modulistica da compilare.Potranno essere richieste informazioni all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it e al recapito telefonico 0883/581312.Dal link i dettagli e la documentazione dell'avviso: https://www.comune.trani.bt.it/Novita/Avvisi/AUTISMO-PUBBLICATO-AVVISO-PER-PERCORSI-DI-SOCIALIZZAZIONE