Autismo, l'associazione Con.Te.Sto esprime perplessità sulla nuova delibera regionale

L'associazione Con.Te.Sto odv insieme ad altre associazioni di genitori, esprime perplessità sulla nuova delibera sull'autismo approvata il 10 aprile scorso dalla giunta regionale, in cui si stabilisce il regolamento sulla gestione dei disturbi dello spettro autistico.Per mesi insieme a tante altre associazioni, spiega Raffaella Caifasso, presidente dell'associazione, abbiamo partecipato ad un lavoro propositivo in seno alla terza commissione regionale Sanità, presieduta da Pino romano. Il nuovo regolamento, nonostante le tante proposte e il tempo dedicato da associazioni e famiglie, non tiene conto delle stesse, vanificando gli sforzi finora fatti per garantire diritti imprescindibili alle persone con autismo. Siamo preoccupati perché non consente, cosi come elaborato, di garantire un progetto di vita continuativo per bambini e ragazzi che presto diventeranno adulti.Ci auguriamo che ci sia un ripensamento e un nuovo confronto con chi il 2 aprile lo vive 365 giorni l'annoRaffaella Caifasso, Associazione con. Te. Sto