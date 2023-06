Presentata in Regione TranInOnda, la Festa di Radio 3 a Trani dal 9 all’11 giugno

Presentata questa mattina presso il Palazzo della Presidenza della Regione Puglia Trani InOnda La Festa di Radio 3, un evento speciale che dal 9 all'11 giugno inonderà di note, parole e musica la città di Trani. Trani InOnda è promossa dalla Rai in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione attraverso fondi PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 #WEAREINPUGLIA, organizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Puglia e con il patrocinio della Città di Trani.Alla presentazione hanno partecipato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Andrea Montanari, direttore di Rai Radio3, Grazia Di Bari, consigliera regionale delegata per le Politiche culturali, Aldo Patruno, direttore Dipartimento regionale Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio, Rocco De Franchi, direttore Struttura speciale regionale Comunicazione istituzionale, Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione, Amedeo Bottaro, sindaco di Trani, e Francesco Longobardi della Direzione regionale Musei di Puglia nonché direttore del Castello Svevo di Trani che aprirà le sue porte ad alcuni degli spettacoli in cartellone."Radio 3 è quella rete della radio italiana che quando vi sintonizzate vi regala quelle chicche relative alla cultura nazionale e internazionale che alle volte allietano i vostri viaggi in auto, soprattutto quelli notturni. Vi parla di musica, vi parla di cultura, di teatro, di letteratura, di tutto ciò che in questo momento è attuale o dimenticato – ha dichiarato il presidente Emiliano - . La Festa di Radio 3 si svolge a Trani, grazie alla collaborazione tra Regione Puglia, la Rai e il Comune di Trani, e intende in questo modo restituire a questa stupenda città italiana un ruolo centrale nell'organizzazione delle attività culturali e, inoltre, consentire nel weekend a tutti coloro che hanno voglia di vedere la radio, oltre che di ascoltarla, di poterla osservare davanti alla Cattedrale di Trani e nelle sue strade. Negli anni della mia Presidenza abbiamo investito quasi un miliardo di euro tra cultura, turismo e promozione del territorio, utilizzando prevalentemente i fondi europei. Ma ora l'Unione europea ha sostanzialmente impedito per la prossima programmazione l'utilizzo dei fondi europei per le attività strettamente culturali. Dovremo quindi trovare la maniera di dare alle attività di promozione del territorio e di costruzione di eventi culturali un taglio che sia più compatibile con finalità legate allo sviluppo economico, alla coesione sociale, al superamento delle differenze di genere come richiesto dall'Ue.""Da parte della Rai e di Rai Radio 3 c'è l'orgoglio di essere presenti in Puglia grazie al sostegno della Regione, che si incardina nell'accordo con Pugliapromozione. Noi siamo tornati a fare la Festa di Radio 3 l'anno scorso dopo due anni di pandemia e abbiamo avuto un grande riscontro di pubblico– ha detto Andrea Montanari, direttore di Rai Radio 3 –. Siamo sicuri che anche a Trani avremo una grande partecipazione. Il programma prevede che il palinsesto del canale divenga una serie di eventi in diretta nelle splendide location del Castello Svevo e del piazzale antistante la Cattedrale. Quindi si tratta solo di iniziare venerdì sera e inonderemo con le nostre proposte la città di Trani.""Un evento importantissimo quello che si svolgerà a Trani, che mi entusiasma particolarmente. Perché parliamo del compleanno della Radio, il mezzo di comunicazione di massa sicuramente più longevo – ha dichiarato la consigliera Grazia Di Bari –. Una manifestazione che porterà a Trani tanta cultura, tanta musica, tante parole, ma soprattutto la possibilità di confrontarsi sui contenuti fondamentali. Mettendo in luce il fatto che Trani non è soltanto una città turistica dal punto di vista balneare, ma può offrire a chi viene a visitarla anche una vasta offerta culturale.""Grazie a questo accordo, consolidato da anni, fra Rai Com e Regione Puglia abbiamo già conosciuto numerosi successi: penso al Rai Prix Italia a Bari, penso alle trasmissioni Linea Verde, Linea Blu, Camper, tutte dedicate alla promozione e valorizzazione della Puglia della bellezza e dell'innovazione. Ora siamo riusciti ad incastrare a Trani anche la Festa Nazionale di Radio3, che non si era mai svolta in Puglia – ha aggiunto il direttore Aldo Patruno -. Una splendida ciliegina sulla torta che sancisce la cooperazione fra cultura e turismo, quale binomio vincente per il futuro della nostra Regione. E Radio 3 sceglie di programmare - ad altissimo livello - il suo straordinario palinsesto dalla Puglia, da Trani in un'operazione che vede protagonisti il Ministero della Cultura, il Castello e la Cattedrale di Trani, Rai e Regione con Pugliapromozione. Questo ci conferma nella direzione e nella prospettiva che abbiamo intrapreso per la fase due del turismo e della cultura in Puglia che punta su diversificazione e qualità di un'offerta incredibile.""Attraverso il megafono prestigioso di Radio 3, stiamo mostrando la Puglia migliore – ha dichiarato il direttore Rocco De Franchi -: non soltanto le bellezze turistiche e naturalistiche, ma anche quello che la regione è diventata come comunità in questi anni, cioè una terra delle opportunità dove si riesce ad investire. Tutto ciò lo si fa in un luogo simbolico: davanti alla cattedrale di Trani, proprio alle spalle del Tribunale dove si celebravano processi alla criminalità organizzata, e che adesso diventa la culla della cultura del mediterraneo con un'iniziativa autorevole nata nel solco delle tantissime iniziative culturali che la nostra terra riesce ad ospitare"."Con la Rai abbiamo chiuso un accordo importante – ha detto Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione -, che prevede oltre a queste giornate a Trani anche il Rai Prix, che si terrà di nuovo a Bari, e le puntate di Linea Verde Sentieri e di Camper che andranno in onda su Raiuno. E poi Unomattina che per cinque giorni sarà in diretta da Bari proprio durante il Rai Prix. Insomma con la rete ammiraglia di Stato, la più grande industria culturale del Paese, Pugliapromozione e Regione Puglia hanno stretto un accordo davvero importante.""Non possiamo che ringraziare la Regione Puglia perché portare la Festa di Radio3 a Trani per la prima volta in Puglia sarà un ottimo ritorno di immagine ed è motivo di grande soddisfazione – ha sottolineato il sindaco Amedeo Bottaro-. Sarà un modo per far conoscere la bellezza della nostra Puglia a palcoscenici nazionali ed internazionali, visto che la festa di Radio 3 è sempre stata una festa molto seguita e di grande valore."