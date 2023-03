“Mi impegno per la legalità”, in Regione la premiazione delle scuole

L'intervista che alcuni ragazzi hanno fatto allo scrittore Roberto Saviano e i tanti esempi di confische di beni che erano nelle mani della mafia sono esempi virtuosi della necessità di porre prima di tutto e tutti la lotta alla criminalità. Non dimentichiamo che la stessa si annida nelle nostre città e nelle nostre comunità, piccole o grandi che siano, verso cui non dobbiamo rimanere inerti. Ecco perché ritengo che sia fondamentale non abbassare la guardia, ma continuare ad essere in prima linea, sempre dalla parte della correttezza e lealtà.



Con questo bando di concorso - conclude la consigliera Ciliento - continuiamo a mantenere alta l'attenzione sul fenomeno dell'illegalità per

il bene della nostra terra. Nello specifico la commissione resta sempre disponibile per continuare a parlare di legalità insieme alle scuole e agli studenti per la realizzazione di quel ponte comunità-istituzioni fondamentale per la crescita di ciascuno».

Questa mattina nell'aula del consiglio regionale si è tenuta la cerimonia di premiazione "Mi impegno per la legalità", il bando di concorso che ha visto protagoniste le scuole pugliesi. Nell'occasione sono stati premiati gli istituti scolastici della Puglia che si sono distinti nellarealizzazione di lavori originali e creativi in tema legalità.«È stato bello aver accolto tantissimi studenti nella sede del consiglio regionale - dice Debora Ciliento, consigliera regionale e vice presidentedella commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia - perché è a partire dagli istituti scolastici che bisogna coltivare quei semi di legalità e giustizia che devono accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Ogni volta che gli studenti entrano nei luoghi istituzionali come la Regione si gettanobasi importanti per la vera politica.I lavori degli studenti hanno evidenziato l'attenzione e la cura dei dirigenti scolastici e degli insegnanti nel veicolare ai più giovani i principi di legalità e giustizia che sono alla base della nostra Costituzione e della vita della Repubblica.