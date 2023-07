Aggiornamento del piano ospedaliero in Puglia, 70 posti letto in più nella Bat

"La giunta regionale ha approvato l'aggiornamento del piano ospedaliero pugliese. Il piano approvato non prevede modifiche della rete ospedaliera attuale che viene incrementata di 900 posti letto in tutta la regione Puglia. Di questi, 70 posti in più sono nella provincia Bat. L'incremento dei posti letto è così distribuito: 34 posti al Dimiccoli di Barletta distribuiti in 6 reparti; 6 posti all'ospedale Bonomo di Andria, 20 posti all'ospedale Vittorio Emanuele Il di Bisceglie in tre reparti e 10 posti alla lungodegenza di Canosa di Puglia.

Questi dati sono importanti, ma vanno sempre letti in una visione complessiva del sistema sanitario della provincia Bat e non solo.

Importante nell'ambito sanitario è conciliare la programmazione a lungo termine, che vedrà sorgere due nuovi presidi ospedalieri ad Andria e a Bisceglie con l'ospedale Bari nord, e l'attualità per garantire l'assistenza che non è fatta solo di ospedali ma di medicina territoriale con la continua rivalutazione dei Presidi territoriali di assistenza, dei Centri Polifunzionali territoriali e degli ospedali e case di comunità. In tal senso il PTA di Trani sta sempre più diventando un esempio sperimentale per l'intera regione.

Per il Partito Democratico la strada giusta da percorrere è quella di una sanità di prossimità capace di offrire una proposta sanitaria che mette al centro il benessere delle persone e non solo i numeri che ne derivano.

Ringrazio l'assessore Palese e il direttore del dipartimento regionale dott. Montanaro per il complesso lavoro che portano avanti con le sei Asl pugliesi, per risolvere i continui problemi dei nostri territori. Fondamentale è l'ascolto dei bisogni e il confronto sulle strategie da adottare. Avere una veduta chiara della sanità è fondamentale per raggiungere obiettivi concreti".