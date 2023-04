Idee per una vacanza in Puglia

Godersi il mare e la natura del Salento

Valle d'Itria: borghi e trulli

Taranto: il fascino dell'antichità

Laè una delle destinazioni estive più frequentate in Italia, perché presenta una serie di, nonché di spiagge meravigliose e bagnate da un mare limpidissimo. Si tratta di una regione situata nella zona ad est del Sud Italia, affacciata su ben due mari, l'Adriatico ad est e lo Ionio a sud. Laè lunghissima, misura circa 800 chilometri, dove si stagliano paesaggi e spiagge notevoli.Ma la Puglia non è solo tra le mete migliori in cui recarsi durante l'estate, bensì presenta anche una certacondita da unae da un folklore unici. E infine, come non citare la? La Puglia è famosa per le orecchiette e il pesce freschissimo, vantando piatti chilometro zero davvero squisiti. Insomma, la Puglia è da girare e di attrazioni ce ne sono in gran quantità: ecco delleIlracchiude le zone conosciute anche come le Maldive del Salento, proprio perché le spiagge composte da, non hanno nulla da invidiare ai paesaggi del famoso Paese tropicale. Si tratta di una meta estremamente frequentata in estate, da migliaia e migliaia di italiani alla ricerca di una località dove potersia. Le ferie vanno sfruttate al meglio, e per staccare dal lavoro perché non recarsi in una masseria mare puglia in grado di offrire un'esperienza unica?In una, ci si potrà godere appieno ildi strutture al cui interno ci sono percorsi Spa, piscine, aree dedicate ale alla cura del corpo. Il tutto a pochi passi dalla spiaggia privata, inclusa nell'offerta, e senza la preoccupazione di doversi alzare presto al mattino per cercare un posto dove piazzare l'ombrellone. E bisogna tener conto dellemesse a disposizione da questa tipologia di struttura molto in voga in Puglia. D'altronde, se si viaggia con l'intenzione di, unadel litorale di Ugento è l'ideale.Ma il Salento presenta anchee insenature naturali tutte da scoprire, quindi si può anche decidere di dedicare qualche giorno alle. Ad esempio, sono imperdibili i Faraglioni di Sant'Andrea, la Grotta della Poesia, le spiagge della costa Ionica ed anche quelle della costa Adriatica. Ma c'è anche l'opportunità di visitare Lecce e Gallipoli.Laè una zona incantevole, da cartolina. A cavallo tra le città di Bari, Brindisi e Taranto, si tratta della porzione territoriale che discende verso il mar Adriatico partendo dall'altopiano delle Murge. In questo percorso, ci si può passare una, data la presenza di ulivi e trulli, tipici della Regione. Anche qui non mancano masserie dove alloggiare, ma si può anche optare per un appartamento da affittare al centro della valle o verso il mare, così da poter unire le escursioni tra gli angoli panoramici e i borghi bianchi da scoprire, su tuttie la meravigliosaCittà antica,saprà sorprendere chi le darà fiducia! Non c'è dubbio, gli amanti della storia non possono che dirigersi qui per scoprire lee gli. Si potrebbe scegliere una soluzione basata proprio sullee le visite guidate, senza però precludersi la possibilità di spostarsi dopo qualche giorno in un'altra località pugliese.Ad esempio, una soluzione valida consiste nel dirigersi a Taranto in automobile, visitare lae l', ovviamente sostando qui nel mentre; successivamente, si può scegliere se alloggiare in un resort e godersi spiaggia e mare, oppure se spostarsi in un'altra zona da scoprire.