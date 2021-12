Autovelox sulla 16bis allo svincolo Trani-centro, è una fake news

È iniziata a circolare già dalla settimana scorsa sul web e sui canali di messaggistica telefonica ma trattasi di una fake news. Ci rifermiamo alla notizia, per l'appunto falsa, dell'installazione di autovelox con limite a 70km/h sulla strada statale 16, all'altezza dello svincolo di Trani centro, in entrambe le direzioni. Una notizia, dicevamo, che in breve tempo è iniziata a circolare tanto da far credere a molti che fosse vera considerato che su quella strada, spesso teatro d'incidenti, le auto sfrecciano a tutta velocità tanto da rendere necessario l'installazione di autovelox per limitare il fenomeno.A seguito delle numerose richieste di chiarimento e precisazione giunte in redazione, smentiamo quanto sopra riportato ribadendo, tuttavia, quanto sia fondamentale mantenere un atteggiamento responsabile e prudente alla guida.