Azione Cattolica diocesana, eletti i nuovi consiglieri

Todisco Federica

Adamantino Antonio

Scaringi Angela Pia

Gaudino Grazia

Anzelmo Luna

Petrignani Carlo

Larosa Angelo

Ceto Lucia Maddalena

Lanotte Maria

Todisco Leonarda

Ciliento Filomena

Macchia Angela

Nei giorni 16, 17 e 18 febbraio si è svolta la XII Assemblea diocesana elettiva dell'Azione Cattolica della diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie. Nei primi due giorni l'Assemblea si è svolta presso la chiesa di San Magno Vescovo e Martire a Trani, mentre il giorno 18 febbraio si è svolta presso la Chiesa Santa Maria del Carmine a Barletta. I delegati delle associazioni territoriali di base, in rappresentanza degli aderenti, hanno eletto il nuovo Consiglio diocesano di Azione Cattolica per il triennio 2024/2027.I nuovi consiglieri eletti sono:Il nuovo Consiglio si riunirà presto per decidere la terna di nomi da proporre al Vescovo per la nomina del nuovo Presidente diocesano di Ac.