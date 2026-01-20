Azione serra i ranghi verso le Comunali: Cormio ai vertici provinciali

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa che ci giunge dalla Segreteria Regionale del partito AZIONE, a forma del Segretario dott."I", dichiara il Segretario regionale Ruggiero Mennea. "Ho condiviso e seguito personalmente il percorso che ha portato Savino Cormio ad avvicinarsi ad Azione e poi a essere individuato come vice segretario provinciale, nell'ottica di un ulteriore rafforzamento e consolidamento politico e istituzionale del partito." "La presenza di Azione nel Consiglio comunale di Trani servirà a preparare al meglio, di concerto con l'ex assessore e attuale segretaria cittadina di Azione Trani, l'appuntamento elettorale delle elezioni comunali di Trani della prossima primavera" conclude il Segretario regionale