Savino Cormio
Savino Cormio
Politica

Azione serra i ranghi verso le Comunali: Cormio ai vertici provinciali

Nomina firmata da Spina e ufficializzata da Mennea. Il partito si riorganizza a Trani: «Presenza in Consiglio fondamentale per preparare la sfida elettorale»

Trani - martedì 20 gennaio 2026 18.26 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa che ci giunge dalla Segreteria Regionale del partito AZIONE, a forma del Segretario dott. Ruggiero Mennea:
"In data odierna il segretario provinciale della BAT di azione Francesco Spina ha nominato il consigliere comunale di Trani Savino Cormio vice segretario provinciale di Azione", dichiara il Segretario regionale Ruggiero Mennea. "Ho condiviso e seguito personalmente il percorso che ha portato Savino Cormio ad avvicinarsi ad Azione e poi a essere individuato come vice segretario provinciale, nell'ottica di un ulteriore rafforzamento e consolidamento politico e istituzionale del partito." "La presenza di Azione nel Consiglio comunale di Trani servirà a preparare al meglio, di concerto con l'ex assessore e attuale segretaria cittadina di Azione Trani Raffaella Merra, l'appuntamento elettorale delle elezioni comunali di Trani della prossima primavera" conclude il Segretario regionale Mennea.
  • Raffaella Merra
  • Azione
Altri contenuti a tema
Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo" Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo" "45 minuti per arrivare al Pronto Soccorso sono inaccettabili: serve una sveglia immediata”
5 Raffaella Merra: «PNRR, a Trani persi 15/mln. ma pagati 700mila euro. Assurdo» Raffaella Merra: «PNRR, a Trani persi 15/mln. ma pagati 700mila euro. Assurdo» Il già Assessore incalza: "Spreco per progetti morti e avvocati. Presento formale accesso agli atti"
Impianti sportivi al collasso e disagio giovanile. La proposta di Raffaella Merra Impianti sportivi al collasso e disagio giovanile. La proposta di Raffaella Merra “Il Comune istituisca un plafond per sostenere lo sport agli under 18”
Raffaella Merra sulla proroga a Villa Guastamacchia: «Solo uno spot elettorale?» Raffaella Merra sulla proroga a Villa Guastamacchia: «Solo uno spot elettorale?» L'ex Assessore accusa l'Amministrazione di sostegno minimo e tempistiche politiche, chiedendo subito il bando
Alberi abbattuti nel Civico Cimitero di Trani dopo il maltempo: la riflessione dell’ex assessora Raffaella Merra Alberi abbattuti nel Civico Cimitero di Trani dopo il maltempo: la riflessione dell’ex assessora Raffaella Merra Il maltempo danneggia il cimitero, Merra: "Serve rispetto e cura”
Affidamento Stadio Lapi: Azione Trani denuncia criticità identitarie e ritardi cronici Affidamento Stadio Lapi: Azione Trani denuncia criticità identitarie e ritardi cronici Formalizzata la concessione decennale con oltre un anno di ritardo, con il rischio di ricorsi al TAR per violazione dei termini di legge
Merra (Azione Trani): "Lo stadio fantasma illumina solo le scuse: a Trani anche l’inefficienza ha il riflettore puntato" Merra (Azione Trani): "Lo stadio fantasma illumina solo le scuse: a Trani anche l’inefficienza ha il riflettore puntato" L'Amministrazione è riuscita in un’impresa da record: avere uno stadio “funzionante”, ma privo di collaudi, autorizzazioni e di sicurezza
9 Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza: "I Fari dello Stadio ‘Lapi’ inutili. La politica non controlla l'efficacia della spesa pubblica" Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza: "I Fari dello Stadio ‘Lapi’ inutili. La politica non controlla l'efficacia della spesa pubblica" Fari inservibili, gradinata limitata e campo criticato dalla società. L'impianto è un triplo fallimento per incompetenza amministrativa.
Nasce a Trani il Comitato degli iscritti della CGIL
20 gennaio 2026 Nasce a Trani il Comitato degli iscritti della CGIL
"ULTIM'ORA GABRIELE É STATO RITROVATO " - Ansia per la scomparsa nel nulla Gabriele, 75 anni. L’appello dei familiari disperato: “Aiutateci a trovarlo "
20 gennaio 2026 "ULTIM'ORA GABRIELE É STATO RITROVATO" - Ansia per la scomparsa nel nulla Gabriele, 75 anni. L’appello dei familiari disperato: “Aiutateci a trovarlo"
Polisportiva Trani sempre più dominante: Marconi Ischitella sconfitto 0-3
20 gennaio 2026 Polisportiva Trani sempre più dominante: Marconi Ischitella sconfitto 0-3
Al via il cantiere di Palazzo Carcano, i dubbi dell'ex sindaco di Trani Luigi Riserbato
20 gennaio 2026 Al via il cantiere di Palazzo Carcano, i dubbi dell'ex sindaco di Trani Luigi Riserbato
“Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta
20 gennaio 2026 “Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta
2
Trani, al via il cantiere di Palazzo Carcano: 16,8 milioni per il "Tribunale-Museo ". Ecco come cambia la viabilità
20 gennaio 2026 Trani, al via il cantiere di Palazzo Carcano: 16,8 milioni per il "Tribunale-Museo". Ecco come cambia la viabilità
"Irene è il mio eroe di Trani ": in un tema il riconoscimento al volontariato per i gatti randagi
20 gennaio 2026 "Irene è il mio eroe di Trani": in un tema il riconoscimento al volontariato per i gatti randagi
Due giovani talenti tranesi nell’Orchestra Nazionale “Nel Nome del Rispetto”
20 gennaio 2026 Due giovani talenti tranesi nell’Orchestra Nazionale “Nel Nome del Rispetto”
La Scuola Baldassarre entra nella rete nazionale "TalentInclusivi ": un patto per valorizzare le eccellenze
20 gennaio 2026 La Scuola Baldassarre entra nella rete nazionale "TalentInclusivi": un patto per valorizzare le eccellenze
Trani Green Mobility: scatta l'ora dei bus elettrici, in arrivo le stazioni di ricarica
20 gennaio 2026 Trani Green Mobility: scatta l'ora dei bus elettrici, in arrivo le stazioni di ricarica
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.