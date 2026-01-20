Politica
Azione serra i ranghi verso le Comunali: Cormio ai vertici provinciali
Nomina firmata da Spina e ufficializzata da Mennea. Il partito si riorganizza a Trani: «Presenza in Consiglio fondamentale per preparare la sfida elettorale»
Trani - martedì 20 gennaio 2026 18.26 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa che ci giunge dalla Segreteria Regionale del partito AZIONE, a forma del Segretario dott. Ruggiero Mennea:
"In data odierna il segretario provinciale della BAT di azione Francesco Spina ha nominato il consigliere comunale di Trani Savino Cormio vice segretario provinciale di Azione", dichiara il Segretario regionale Ruggiero Mennea. "Ho condiviso e seguito personalmente il percorso che ha portato Savino Cormio ad avvicinarsi ad Azione e poi a essere individuato come vice segretario provinciale, nell'ottica di un ulteriore rafforzamento e consolidamento politico e istituzionale del partito." "La presenza di Azione nel Consiglio comunale di Trani servirà a preparare al meglio, di concerto con l'ex assessore e attuale segretaria cittadina di Azione Trani Raffaella Merra, l'appuntamento elettorale delle elezioni comunali di Trani della prossima primavera" conclude il Segretario regionale Mennea.
