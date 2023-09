Azione Trani, il commissario Briguglio incontra Mennea

Il commissariato di Azione Trani Mimmo Briguglio non si ferma e per far crescere il partito a livello locale ha voluto incontrare anche il presidente del Gruppo Azione e consigliere regionale Ruggiero Mennea.

Un incontro di coordinamento con i vertici territoriali e regionali del partito in vista di nuovi scenari politici e di ingressi favoriti dalle linee guida dettate dal commissario cittadino Mimmo Briguglio.



Al tavolo anche il coordinatore provinciale BAT di Azione Francesco Spina e diversi rappresentanti di associazioni locali pronti a fare il loro ingresso nel direttivo tranese. "Azione, ribadisce il commissario Briguglio, deve essere un punto di riferimento credibile ed affidabile agli occhi dei cittadini. Lavorerò per il bene comune avvalendomi di alleanze e programmi rigorosamente sottoscritti".

È in fase di programmazione ad ottobre una due giorni per raccogliere le problematiche della città di Trani. Per l'occasione è previsto l'arrivo a Trani dei vertici nazionali del gruppo di Azione.

"È stato un incontro proficuo e costruttivo sotto tutti i punti di vista", ha dichiarato Ruggiero Mennea. "Siamo certi che l'operato di Mimmo Briguglio, vista la sua esperienza politica, potrà dare linfa vitale ad Azione e alla città di Trani. Il gruppo Nazionale, Regionale e Provinciale gli sarà accanto nella costruzione di un gruppo forte e competitivo anche a livello locale".