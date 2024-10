Presentato ieri a Trani il Movimento Etica e Politica

Ieri sera, presso l'Auditorium San Luigi, è stato ufficialmente presentato il movimento "Etica e Politica". Fondato da Antonio Corraro, Eugenio Benedetto Marcello e Luigi Antonucci. Il movimento si propone come una scuola politica, con l'obiettivo di formare cittadini più attivi e consapevoli.Antonio Corraro, presidente del movimento, ha chiarito che "Etica e Politica" non aspira a diventare un partito politico né a presentare una lista per le prossime elezioni comunali. L'intento principale è quello di creare uno spazio di formazione politica, dove i cittadini possano imparare a comprendere e affrontare le questioni pubbliche.Durante la presentazione, Corraro ha lanciato un appello ai professionisti della città, invitandoli a mettersi in gioco per il bene comune di Trani. Ha sottolineato che il movimento non nasce contro qualcuno, ma a favore di qualcosa, promuovendo una filosofia inclusiva e costruttiva.Luigi Antonucci, poi, ha ribadito l'importanza della formazione politica, non solo per comprendere la macchina amministrativa, ma anche per interiorizzare gli ideali politici. Ha descritto la formazione come l'arma migliore contro la manipolazione e la scarsa preparazione dei cittadini.Eugenio Martello ha enfatizzato la necessità di "ascoltare", un atteggiamento spesso trascurato ed ha annunciato l'avvio di tavoli di coprogrammazione denominati "sentieri", un termine scelto per rappresentare la necessità di percorrere nuove strade per raggiungere il futuro: "Riteniamo necessario Ascoltare, oggi atteggiamento scarsamente praticato" - ha dichiarato Martello - "Per questo abbiamo voluto avviare dei tavoli di coprogrammazione denominati "sentieri".La scelta del termine "sentiero" non è casuale e tantomeno poetica, ma è un'immagine che ci aiuta a tenere ben presente che per raggiungere il Futuro, di cui nessuno conosce la sua esatta ubicazione, a volte è necessario intraprendere tragitti nuovi, poco battuti e irti.Inoltre, individuare lo strumento della "coprogrammazione" è fondamentale per attuare una democratizzazione ampia e profonda del sistema decisionale, rivedendo le attuali procedure che portano alle deliberazioni spesso autoreferenziali o dettate dalle Lobby, permettendoci di attuare quella sana pratica di confronto democratico capace di integrare il parere dei tecnici e l'esperienza quotidiana dei Cittadini interessati, ampliando i punti di vista e migliorando la qualità delle decisioni".Il movimento "Etica e Politica" si pone quindi come un nuovo punto di riferimento per chi desidera impegnarsi attivamente nella vita pubblica di Trani, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo per il bene comune.