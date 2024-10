A conferma del grande lavoro di crescita e rafforzamento sul territorio, la Consigliera comunale di Trani Avv. Donata di Meo, in qualità di commissario cittadino di Puglia Popolare presenta il nuovo Direttivo Cittadino del Movimento così composto:- Commissario cittadino: Avv. Donata Di Meo, Consigliere Comunale Trani;Responsabile Provinciale BAT Enti Locali: Avv. Felice Cuocci;- Presidente Provinciale BAT: Dott. Domenico Briguglio;- Presidente cittadino: Dott.ssa Francesca Lestingi;- Vice Commissario cittadino: Dott. Sergio Ventrella;- Vice Commissario cittadino: Sig. Domenico Caffarella.Segreteria Amministrativa e organizzazione:- Geom. Roberto Piras, Dott.ssa Angelica Vingi, Sig. Tommaso Bruno, Sig. Nunzio Ancler;- Dipartimento Attività Produttive Turismo e Darsena: Dott. Sergio Ventrella, Rag. Vincenzo Landriscina;Dipartimento Politiche Sociali e Terzo Settore:- Sig. Domenico Caffarella, Sig. Nicola Guglielmi, Sig.ra Francesca Cusmai, Sig.ra Marisabeth Soto, Sig.ra Patrizia Di Perna;Dipartimento Urbanistica, Paesaggio, Territorio e LL.PP.:- Arch. Fabrizio Paone, Ing. Giovanni Capogrosso;Dipartimento Economia, Finanza e sostegno alle imprese: Dott. Francesco LupoDipartimento Spettacolo e Arti figurative: Dott.ssa Ivana Fusco,Sezione Giovanile e Comunicazione: Dott. Lorenzo Tedeschi;Dipartimento Agricoltura e Sport: Sig. Matteo Di Venosa;Dipartimento Pubbliche Relazioni: Dott.ssa Chiara de Gennaro;Dipartimento Politiche del Lavoro: Dott. Savino Lops;Dipartimento Fiscalità e Imprese: Dott. Roberto Santorsola;Dipartimento Sicurezza del Territorio: Dott. Vincenzo LivrieriDipartimento Coesione Territoriale e comitati di quartiere: Sig. Gennaro Rociola.La nomina dei vertici locali, che si affiancano ai rappresentanti storici del movimento, unitamente alla creazione dei Dipartimenti di lavoro e programmazione rappresenta in chiave organizzativa la forza e lo sviluppo del Movimento che quotidianamente registra l'ingresso di nuovi simpatizzanti.Seppur in silenzio e senza clamori, il grande lavoro della direzione cittadina di Puglia Popolare ha creato un gruppo numeroso e coeso, composto da simpatizzanti e professionisti desiderosi di contribuire a rafforzare il progetto di un movimento politico centrista, ben radicato sul territorio, capace di intercettare i bisogni dei cittadini e di elabora proposte programmatiche concrete. L'Avv. Di Meo conferma la volontà del Movimento, già manifestata in occasione della recente Assemblea cittadina di Puglia Popolare, di voler partecipare da protagonista alle prossime competizioni elettorali come riferimento di aggregazione per il centro moderato.