Area ex Angelini, Puglia Popolare propone la realizzazione di una struttura congressuale polifunzionale

Dopo la prima assemblea cittadina di Puglia Popolare Trani, il direttivo locale del movimento politico, composto dal consigliere comunale Avv. Donata Di Meo commissario cittadino, dall'Avv. Felice Cuocci responsabile provinciale Enti Locali e dal Presidente provinciale dott. Domenico Briguglio, intende avviare una serie di proposte programmatiche in sintonia con una visione futura della città che riesca a coniugare vocazioni storiche e culturali con la modernità e le esigenze di sviluppo economico e più elevata qualità della vita. E proprio quest'ottica di programmazione in linea con le peculiarità ed esigenze del territorio, invero rappresenta l'essenza della politica proposta da Puglia Popolare.Preso atto dell'esproprio operato dall'amministrazione comunale dell'area c.d. ex Angelini, appare doveroso esprimere apprezzamento per l'intervenuto abbattimento e pulizia dell'intera superficie laddove sorgeva il rudere del vecchio impianto industriale della distilleria che invero deturpava l'area a ridosso del Castello Svevo limitando le potenzialità di sviluppo urbanistico e turistico della zona.Tuttavia, al fine di favorire la crescita turistica della città in linea con la sua tradizione artistica e culturale, che invero non può limitarsi alla modesta ricettività balneare nè a singoli eventi, il direttivo cittadino di Puglia Popolare propone la realizzazione in città di una struttura congressuale polifunzionale da adibire a contenitore culturale per lo svolgimento di convegni, congressi, mostre, concerti e spettacoli. Un palacongressi polifunzionale costituito da una struttura dinamica, modulabile e scomponibile in differenti aree di diversa capienza, consentirebbe alla città di Trani di rafforzare la sua attrazione turistica incrementando una potenziale stanzialità con iniziative congressuali, espositive, artistiche-musicali, di durata prolungata e con grande affluenza di pubblico. Naturalmente la struttura, di cui ci sono molti esempi in Italia e nel mondo, dovrebbe essere dotata di ampio parcheggio, e pertanto andrebbe collocata in un'area di dimensioni appropriate.Un contenitore del genere potrebbe rendere Trani protagonista tutto l'anno di grandi eventi, ad esempio congressi scientifici e professionali, stagioni concertistiche e/o teatrali, eventi espositivi specialistici, tutte manifestazioni che favorirebbero una enorme affluenza di pubblico per un turismo variegato e di livello medio-alto. In tal modo si potrebbero ingenerare circuiti virtuosi di turismo maggiormente stanziale con conseguente insediamento di strutture ricettive medio-grandi. Un tipo di turismo ben differente da quello mordi e fuggi legato alla stagione balneare o ai singoli eventi musicali, e che potrebbe corroborare il turismo storico-culturale già in ripresa.In tale ottica, il gruppo politico di Puglia Popolare Trani nei prossimi giorni presenterà all'amministrazione comunale una proposta per valutare nelle sedi istituzionali le ipotesi di realizzazione di una struttura modulabile da adibire a centro congressi polifunzionale, magari da inserire - tramite una variante di progetto - nell'area ex Angelini per rafforzare il progetto di riqualificazione di quella zona, oppure in altre aree della città, naturalmente senza trascurare la necessità di parcheggi a ridosso della struttura e delle ZTL. Inoltre, proprio perché convinti che la vera politica vada fatta coinvolgendo professionalità e competenze, il direttivo cittadino di Puglia Popolare Trani sta già lavorando per organizzare una tavola rotonda sul tema, coinvolgendo i rappresentanti degli ordini professionali e delle categorie commerciali ed imprenditoriali, per abbozzare un progetto di massima e per indire un concorso di idee progettuali.Questa proposta si preannuncia solo come la prima delle tante iniziative programmatiche che Puglia Popolare Trani intende avanzare per rilanciare una azione politica seria, concreta e ragionata, vicina al territorio ed ai cittadini.