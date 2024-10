Politici vecchi e nuovi per la presentazione della sezione tranese del Partito Socialista Italiano

Sala dell'hotel Ibis Styles di Trani (ex Hotel Trani) gremita di gente per l'ufficializzazione della sezione tranese del Partito Socialista Italiano, del Direttivo cittadino nonché della nomina del Segretario, compagno Savino Cormìo.Contestualmente è stata presentata la federazione con la lista civica "Prima di tutto Trani" che con il Psi rappresenterà anche le istanze socialiste in seno al Consiglio comunale. All'incontro hanno preso parte parte il vicesindaco di Trani, avv. Fabrizio Ferrante, e il Presidente della Provincia, avv. Bernardo Lodispoto nonché la consigliera regionale Debora Ciliento nonché volti vecchi e nuovi della città e della Provincia. I lavori, coordinati da Alberto Tedesco e da Luigi Cirillo, sono stati aperti dal Segretario regionale del Psi, avv. Domenico Tanzarella, e dal Coordinatore della Segreteria nazionale, avv. Luigi Iorio.Il Segretario nazionale del Psi, avv. Enzo Maraio, è intervenuto per le conclusioni. Al termine dei lavori, i presenti si sono spostati in via Umberto 98 per l'inaugurazione della Sezione del Psi di Trani, intitolata all'indimenticabile compagno Antonio Cirillo, recentemente scomparso.