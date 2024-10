Il Movimento Etica e Politica organizza un incontro con i soci aperto alla cittadinanza

Dopo un lungo percorso che ci ha visti impegnati nella costituzione e messa a norma del movimento, venerdì 18 ottobre alle ore 18,30 presso l'Auditorio di San Luigi Trani presenteremo ai nostri simpatizzanti il Progetto del "Movimento Politico di Etica & Politica".Teniamo ben presente che per raggiungere il futuro, di cui nessuno conosce la sua esatta ubicazione, a volte è necessario intraprendere tragitti nuovi, poco battuti e irti di difficoltà.Noi proviamo ad offrire un contributo, per questo avviamo un nuovo e ambizioso percorso e durante il dibattito sarà possibile iscriversi, oltre che dare la disponibilità a partecipare ai tavoli di approfondimento specialistico che verranno costituiti entro l'anno in corso.In particolare, per redigere una proposta condivisa da offrire a politici e cittadini, discuteremo di:"Le Aziende Pubbliche""La Trani Accogliente""La Trani da Viverci""La Trani Economica""La Trani Partecipativa""La Trani Sanitaria""La Trani dell'Agro".Mentre i corsi formativi, tenuti da esperti, verranno avviati all'inizio dell'anno prossimo.