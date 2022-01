Azzeramento Giunta, il sindaco: «Le ultime perfomances in Consiglio comunale non mi sono piaciute»

Social Video 2 minuti Azzeramento Giunta, parla il sindaco

«E' un provvedimento che avevo già preannunciato da tempo: la necessità di una rimodulazione delle deleghe era nell'animo già da tempo». Così il sindaco Amedeo Bottaro, con un video pubblicato sui suoi profili social, ha rotto il silenzio sulla decisione di azzerare la Giunta comunale. Un atto che il sindaco ha ritenuto opportuno anche «dopo le ultime perfomances in Consiglio comunale che obiettivamente non mi sono piaciute. Ho necessità di un confronto politico e lo faccio per un senso di responsabilità nei confronti della mia città».«Ho bisogno di una maggioranza forte, unita e determinata - ha concluso il sindaco Bottaro. «E' il caso quindi di tracciare una linea ed infatti mi prenderò pochi giorni per ripartire con uno slancio e una determinazione diversa».