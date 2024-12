Bat: Natale più sicuro. I Carabinieri intensificano i controlli

Il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani ha predisposto un articolato piano di controllo del territorio con servizi straordinari durante tutto il periodo delle festività natalizie.I Carabinieri saranno impegnati in svariate attività di prevenzione effettuate in tutta la provincia ed in particolare nei tre Comuni capoluogo con l'obiettivo di mantenere un ambiente protetto e tranquillo per i cittadini residenti e anche per i turisti che affolleranno i centri storici per il consueto shopping natalizio.Nelle vie e nelle piazze principali della città di Trani, si potranno inoltre ammirare i Carabinieri in uniforme di rappresentanza che indosseranno il tradizionale mantello e una pattuglia a cavallo dei Carabinieri del Reparto Biodiversità di Martina Franca.L'intento è quello creare una cornice suggestiva ed in armonia con il contesto natalizio assicurando al tempo stesso vicinanza e presenza all'intera comunità.