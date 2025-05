Battiti on the Road: divieto di vendita e consumo di superalcolici, vetro e lattine

E' stata pubblicata l'ordinanza 11/2025 relativa all'evento Battiti on the road in programma in piazza Quercia a Trani domenica 4 maggio 2025.Considerato che l'evento richiamerà un notevole afflusso di pubblico e per scongiurare episodi di degrado e disordine urbano, dalle ore 10 di domenica 4 maggio e fino alle ore 06 di lunedì 5 maggio 2025 agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività commerciali in sede fissa, in forma ambulante e/o attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, nonché ai gestori di distributori automatici "c.d. H.24", operanti su tutto il territorio comunale è fatto divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine; è fatto divieto assoluto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici con particolare riguardo nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico interessate dall'evento, nonché nelle strade di collegamento e confluenti nella piazza dell'evento.Inoltre è fatto divieto assoluto a chiunque di introdurre e/o consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento; è fatto divieto assoluto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie,bicchieri di vetro e/o in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento.E' stata disposta inoltra la rimozione di tutti gli arredi mobili, del tipo sedie, tavoli, ombrelloni, posti sia su area pubblica/privata, nonché fioriere e/o ogni attrezzatura in genere che dovrà risultare inutilizzabile e/o inaccessibili al pubblico, nonché la rimozione del contenuto e la chiusura dei cestini portarifiuti