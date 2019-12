Belen Rodriguez a Trani: la showgirl in un noto ristorante del Porto

Lo scatto conferma le voci di corridoio. In Puglia per lavoro ha fatto tappa anche in città

Le voci della showgirl a Trani sono state confermate. Da alcuni giorni alcuni cittadini raccontano di averla vista in città ed ecco spuntare la foto che testimonia la presenza della bellissima Belen Rodriguez a Trani. La modella argentina ha cenato in un noto ristorante del Porto, il cui personale non ha esitato a farsi immortalare con lei. Come documentato sui social, la Rodriguez è in Puglia per lavoro insieme a sua sorella Cecilia. Ancora vip a Trani che sembrano apprezzare molto la cucina locale.