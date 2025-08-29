Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile
Dal 5 al 28 settembre in calendario la 29 edizione del Festival Internazionale

Trani - venerdì 29 agosto 2025
E' partito il conto alla rovescia per l'avvio della XXIX edizione del Festival Castel dei Mondi, promosso da Città di Andria, Regione Puglia e Puglia Culture, kermesse Internazionale dedicata al Teatro ed alle Arti Performative. Un'edizione abilmente mixata dagli organizzatori, il cui fil-rouge aggregherà, dal 5 al 28 settembre, una ricercata sequenza di spettacoli teatrali, danza, incontri, musica, conversazioni, proiezioni, workshop, talk, laboratori, mostre, installazioni e sperimentazioni artistiche. Oltre ad un Premio Speciale in memoria del concittadino Alessandro Dangelo.

Maggiori particolari, informazioni e dettagli sul nutrito cartellone del Festival saranno illustrati alla stampa in un incontro in calendario martedì 2 settembre, alle ore 18.00, nella rinnovata struttura dell'ex Mercato di Via Flavio Giugno. Interverranno: Giovanna Bruno, sindaca di Andria; Daniela Di Bari, assessora comunale alla bellezza; Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture; Riccardo Carbutti, direttore artistico della Rassegna; Francesco Fisfola, direttore di produzione. Coordinerà i lavori il giornalista Nicola Curci.

"Un Festival come Finestra aperta sul grande Cortile del vissuto quotidiano – ricorda la sindaca di Andria, Giovanna Bruno – è giusto quel che occorre per una comunità, la nostra, il cui Teatro Naturale sono i luoghi, le persone, i sentimenti e le emozioni. Ed allora salutiamo con ovvia soddisfazione ed altrettanta curiosità questa ventinovesima edizione di un Rassegna che fa ormai parte integrante del Patrimonio culturale non solo degli Andriesi, ma di tutta la Provincia Bat e dell'intera Comunità Pugliese".
"Confidiamo in un'edizione particolarmente coinvolgente – sottolinea l'assessora alla Bellezza, Daniela di Bari - un'edizione che rafforzi i legami, apra visioni e celebri appunto la Bellezza come esperienza di comunità e respiro collettivo, capace di unire quasi magicamente persone e culture".

L'organizzazione del Festival comunica che i biglietti e titoli di accesso, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono già disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30).
Ulteriori informazioni potranno essere attinte dagli operatori allo Sportello, al numero telefonico 0883 290229, all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com e sul sito ufficiale. I biglietti sono acquistabili su vivaticket.
