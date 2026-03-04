Patrizia Sardo Marras presenta il suo libro tra Trani e Bari

La storia di una donna e di un uomo, del colpo di fulmine che, giovanissimi, li ha fatti incontrare; del grande amore che ne è scaturito e che ancora li unisce indissolubilmente grazie anche alla comune attività che per entrambi più che lavoro è vocazione quasi religiosa.La direttrice artistica e organizzativa del famoso marchio di famiglia Patrizia Sardo Marras sarà in Puglia con il suo libro di memorie "La moda non è un mestiere per cuori solitari", Bompiani editore, per due incontri d'autore, a cura dell'associazione culturale Un Panda sulla Luna di Terlizzi. Il primo è in programma giovedì 5 Marzo alle 18.30 alla biblioteca comunale "Giovanni Bovio" di Trani, in collaborazione con Alberto Corallo e Dialoghi di Trani e con il patrocinio del Comune, in una conversazione con il giornalista Vito Marinelli. Il secondo appuntamento sarà ospitato dal Circolo della Vela di Bari venerdì 6 Marzo alle ore 20. Dopo il saluto del presidente Leonardo Patroni Griffi, l'autrice dialogherà con la scrittrice Mavie Da Ponte.Un libro che è al tempo stesso il romanzo di formazione di una ragazzina sarda che sogna di viaggiare per il mondo, una testimonianza autobiografica sulla straordinaria avventura imprenditoriale del marchio di moda Antonio Marras, una meditazione piena di humour sui meccanismi del luminoso e spietato mondo fashion e – soprattutto – la storia di un connubio capace di sprigionare un'impareggiabile creatività. Con la sua voce allegra e irriverente, Patrizia Marras ripercorre per noi il viaggio di due ragazzi partiti da un negozio di stoffe nel centro di Alghero e arrivati sotto i riflettori delle passerelle di Parigi e New York grazie alla fedeltà alle radici, unita a un'ardita visionarietà. Ma soprattutto grazie a un amore di coppia che si allarga a una grande famiglia e diventa il laboratorio alchemico dove nascono collezioni di moda piene di poesia: perché, parola di Patrizia Marras, "la moda non è un mestiere per cuori solitari".PATRIZIA MADDALENA GIACOMINA SARDO MARRAS nasce ad Alghero. Da quando aveva quattordici anni si accompagna ad Antonio Marras con cui condivide vita lavorativa e vita privata. Iniziano a lavorare insieme nel 1987 e si sposano nel 1989. Hanno due figli: Efisio Rocco e Leonardo. Laureata in Lingue e letterature straniere, Patrizia Marras ha scelto di dedicarsi anima e corpo alla carriera nel campo della moda, dove si occupa dell'aspetto creativo del marchio di famiglia, insieme ad Antonio, e di quello organizzativo. Con la collaborazione di Francesca Alfano Miglietti allestisce la programmazione artistica di Nonostante Marras a Milano, spazio di vendita, incontri, mostre e presentazioni. Ha pubblicato racconti in antologie e collabora con i due quotidiani sardi.Non sa mai cosa mettersi e ama la semplicità.INGRESSO LIBERO SINO AD ESAURIMENTO POSTI – INFO:3311968984