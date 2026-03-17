Da oggi in famiglia ci sono più buoni: la nuova promo GreenVision con lenti Premium ZEISS da Ottica Pistillo

Ottica Pistillo: molto più di un negozio di occhiali

Consulenza su misura e vendita assistita per esigenze visive ed estetiche

Servizi di optometria avanzata

Contattologia specializzata, ortocheratologia e gestione del cheratocono

Visite ortottiche e programmi di igiene visiva

Esame visuo-posturale e training posturale

Sala dedicata alla simulazione dell'utilizzo delle lenti progressive

Telerefertazione oculistica per controlli accurati e moderni della salute degli occhi

Prendersi cura della vista significa prendersi cura delle persone che amiamo. Nasce da questa idea la nuova iniziativa che trovate da Ottica Pistillo, centro ottico selezionato GreenVision, nata in collaborazione con ZEISS, pensata per portare benessere visivo a tutta la famiglia.Con la promozione "Da oggi in famiglia ci sono più buoni", acquistando un occhiale completo con lenti progressive Premium ZEISS, Ottica Pistillo con GreenVision regalano due buoni acquisto del valore di 150 euro ciascuno, utilizzabili per l'acquisto di occhiali graduati con lenti antiriflesso ZEISS da donare a chi si desidera.Un'opportunità concreta per condividere qualità, comfort visivo e tecnologia avanzata con partner, familiari o amici, aumentando il valore dedicato alla salute visiva dell'intero nucleo familiare.Ottica Pistillo rappresenta oggi un vero e proprio centro specializzato per il benessere visivo, dove professionalità, innovazione tecnologica e attenzione alla persona si incontrano per offrire soluzioni personalizzate.Tra i servizi disponibili:Un approccio completo che unisce competenza professionale, tecnologie di ultima generazione e attenzione al cliente, con l'obiettivo di garantire sempre la migliore soluzione visiva possibile.Che si tratti della propria vista o quella dei propri cari la nuova promozione GreenVision rappresenta un'occasione ideale per coniugare benessere visivo, qualità e convenienza, trasformando l'acquisto di un occhiale in un valore condiviso.Per maggiori informazioni sulla promozione è possibile rivolgersi pressoOttica Pistillo – Centro Ottico GreenVisionCorso Imbriani 21, TraniTel. 0883 48 67 95