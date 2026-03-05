Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato
Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato
Speciale

Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato della Regione Puglia

L'assessore Casili: “Un nuovo strumento di ascolto accessibile per rompere l'isolamento”

Trani - giovedì 5 marzo 2026 10.48 Sponsorizzato
Non lasciare sole le vittime di reato e le loro famiglie, ma offrire loro ascolto, orientamento e un sostegno concreto nel momento più difficile. Nasce con questo obiettivo il S.A.Vi. Puglia – Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato, presentato questa mattina a Bari nella Sala A del Plesso Assessorati della Regione Puglia.

Un nuovo presidio regionale, che nasce dall'adesione del Dipartimento Welfare alla proposta del Ministero della Giustizia "Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi", in coerenza con il quadro europeo e nazionale che riconosce alle vittime il diritto a ricevere informazione, assistenza e sostegno adeguati, comprensibili e accessibili in ogni fase del percorso.

Il S.A.Vi. Puglia si propone di rafforzare la capacità del territorio di garantire informazione chiara, assistenza qualificata, sostegno psicologico e protezione, contrastando il rischio di vittimizzazione secondaria e promuovendo un sistema integrato tra servizi sociali, sanitari e giuridici. Il servizio è attivo su tutto il territorio regionale attraverso uno sportello virtuale gratuito, accessibile tramite numero verde 800 034 532, oltre a sei sportelli fisici già attivi, uno per ciascuna provincia pugliese, a libero accesso e in condizioni di sicurezza.

"Con il S.A.Vi. Puglia compiamo un passo concreto verso un welfare di prossimità che non lascia sole le persone nel momento della maggiore vulnerabilità", ha dichiarato l'assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili. "Essere vittima di un reato significa spesso trovarsi in una condizione di disorientamento e fragilità. Le istituzioni hanno il dovere di garantire strumenti chiari, accessibili e umanamente competenti, affinché ogni persona possa comprendere ciò che accade e sentirsi compresa nel proprio vissuto". "Questo servizio non è soltanto uno sportello informativo, ma una rete che unisce competenze e responsabilità diverse", ha aggiunto Casili. "La tutela delle vittime è un indicatore della qualità democratica di una comunità. Rafforzare il raccordo tra servizi sociali, sanitari e sistema giudiziario significa costruire fiducia e prevenire ulteriori forme di sofferenza legate alla solitudine o alla mancata informazione".



Gli sportelli garantiscono primo ascolto, informazioni sui diritti e sulle forme di tutela previste dall'ordinamento, orientamento ai servizi pubblici e del privato sociale attivi sul territorio, accompagnamento personalizzato e supporto psicologico. Si avvale di figure professionali altamente qualificate in ambito socio-sanitario, socio-assistenziale e giuridico-forense, e, quando necessario, di mediatori linguistico-culturali e mediatori penali. Centrale è anche la costruzione di una rete territoriale strutturata che mette in connessione istituzioni, enti e realtà del Terzo Settore, con l'obiettivo di offrire risposte integrate e tempestive ai bisogni complessi delle vittime.

Il S.A.Vi. Puglia si inserisce in una visione di welfare che punta sulla prossimità, sull'integrazione dei servizi e sulla centralità della persona, con l'obiettivo di trasformare l'assistenza in un percorso di accompagnamento consapevole e di rafforzamento dei diritti.
  • eventi
Altri contenuti a tema
Patrizia Sardo Marras presenta il suo libro tra Trani e Bari Eventi e cultura Patrizia Sardo Marras presenta il suo libro tra Trani e Bari Doppio appuntamento il 5 e 6 marzo 2026 con “La moda non è un mestiere per cuori solitari”
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta” Eventi e cultura Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta” In programma mercoledì 4 marzo
Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale Speciale Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale Parte il weekend della “Festa del Cioccolato Artigianale” sullo sfondo di Piazza della Repubblica
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo Uno spettacolo teatrale con Sara Santucci e Chiara Dimaggio
Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità Vita di città Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità Il racconto della Boutique di Trani
Il futuro del viaggio sbarca a Trani: inaugurata la nuova sede di Groupintown in Via Gramsci Speciale Il futuro del viaggio sbarca a Trani: inaugurata la nuova sede di Groupintown in Via Gramsci Da startup a leader nazionale: la storia di un’evoluzione che mette al centro l'emozione, la competenza e il legame con il territorio
Trani in prima serata su Canale 5: Vito Tanzarella alla “Ruota della Fortuna” Vita di città Trani in prima serata su Canale 5: Vito Tanzarella alla “Ruota della Fortuna” La puntata andrà in onda oggi su Canale 5
Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel Territorio Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel In programma mercoledì 18 febbraio
Rigenerazione urbana e visione dell’architettura contemporanea: a Trani lectio magistralis della Prof.ssa Eliana Cangelli
5 marzo 2026 Rigenerazione urbana e visione dell’architettura contemporanea: a Trani lectio magistralis della Prof.ssa Eliana Cangelli
Francesco Messina a Trani per sostenere le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo
5 marzo 2026 Francesco Messina a Trani per sostenere le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo
«Vieni a mangiare il panzerotto». Così i ladri pianificavano i colpi
5 marzo 2026 «Vieni a mangiare il panzerotto». Così i ladri pianificavano i colpi
Trani, Rosa Uva: “Ascoltare è giusto, ma ora servono proposte concrete per la città”
5 marzo 2026 Trani, Rosa Uva: “Ascoltare è giusto, ma ora servono proposte concrete per la città”
Via De Robertis, albero ad alto fusto pericolosamente inclinato: Art.97 chiede interventi urgenti
5 marzo 2026 Via De Robertis, albero ad alto fusto pericolosamente inclinato: Art.97 chiede interventi urgenti
“Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo
5 marzo 2026 “Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo
A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi
5 marzo 2026 A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi
A Trani parte “Cares”: formazione gratuita per caregiver e assistenti domiciliari
5 marzo 2026 A Trani parte “Cares”: formazione gratuita per caregiver e assistenti domiciliari
Smantellata una rete di furti e rapine: 10 arresti, colpi anche a Trani
4 marzo 2026 Smantellata una rete di furti e rapine: 10 arresti, colpi anche a Trani
Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo
4 marzo 2026 Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.