Blackout a Trani, Paolillo: «Due guasti causati da un corto circuito, complicazioni a causa della pioggia»

Blackout a Trani, Paolillo spiega le ragioni

«Non un particolare guasto ma una situazione particolarmente critica». Così il sindaco Amedeo Bottaro ha motivato il blackout che ha interessato la città di Trani nella giornata di ieri lasciando le case dei tranesi senza energia elettrica per diverse ore a partire dalle ore 15 circa.«Si tratta di un evento eccezionale - ha spiegato l'amministratore delegato di Amet, Giuseppe Paolillo -. Ieri si sono verificati due guasti, uno conseguenza dell'altro. A causa del maltempo all'interno di quadro c'è stato un corto circuito su tre fasi, ossia un completo corto circuito di una cella all'interno di un quadro. Questo quadro si trova all'altezza delle scuole istituto tecnico commerciale e liceo scientifico. Il corto circuito ha determinato l'esplosione di un giunto in un punto debole del giunto stesso su due fasi. Per intenderci in un giunto ci sono tre tubi, sono saltati due tubi. La complicazione di ieri è stata la pioggia perché finché pioveva non potevamo scavare per tirar fuori il cavo. Ora gli operai stanno lavorando, il giunto sarà ripristinato in un paio d'ore. Al tempo stesso si sta sostituendo la cella nei pressi dell'istituto tecnico».«Non possiamo che scusarci con la cittadinanza per i disagi che abbiamo arrecato, non è nostra volontà. Gli operai stanno lavorando ininterrottamente da 48 ore - ha infine concluso Paolillo.