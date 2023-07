Buio e frastuono di allarmi: black out nella notte in tutta Trani

Neanche la luna a rischiarare la notte a Trani, durante un blackout che ha messo al buio l'intera città, da Colonna fino alla zona 167, immergendola un'atmosfera spettrale e quasi surreale, nell'avanzare del tempo.Il silenzio squarciato da assordanti sirene, gli allarmi messi in moto dalla interruzione dell'erogazione dell'energia: e intorno i palazzi illuminati per pochi istanti, giusto al passaggio delle automobili, mentre le stelle vanno cadendo luminose mostrandosi in una oscurità rara per il cielo di una città.Intanto migliaia di condizionatori spenti stanno disturbando molto sonni, mentre le sirene continuano a strillare. Ma la preoccupazione maggiore è quella delle attività commerciali senza un generatore di corrente: a quasi un'ora dall'inizio del blackout ci si chiede con ansia se si riuscirà a riparare il guasto prima che si verifichino danni.Notizia in aggiornamento.