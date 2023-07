Ennesimo black out: ora monta la protesta dei cittadini

Ennesimo black out a Trani, questa volta nella zona nord della città, in particolare nell'area di via Barletta, via Papa Giovanni, via Giacinto Francia, insomma a partire dalla zona della scuola Petronelli. Gravi i disagi, soprattutto per le alte temperature di queste giornate, e danni per gli esercizi commerciali.I continui black out di questi giorni, che stanno interessando diverse zone della città non sono piu tollerabili, e la gente comincia a protestare per i continui disagi che si registrano oltre ai danni per questi continui sbalzi di corrente.