Ennesimo blackout a Trani

La citta senza corrente per circa mezz'ora

Non bastavano la pioggia e il freddo a rendere questa domenica più triste del solito. Alle 15 la città è stata interessata da un nuovo black-out, a distanza di una settimana dal precedente quando la corrente mancò in zona centro e nord di Trani per oltre un'ora.Un guasto probabilmente dovuto alle abbondanti piogge di queste ore: nelle case di tanti tranesi manca l'energia e cresce il malcontento a fronte di bollette sempre più alte e frequenti disservizi.AGGIORNAMENTO - La situazione è ritornata gradualmente alla normalità, con il ripristino dell'erogazione della corrente elettrica, a partire dalle 15.30.