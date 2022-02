Blackout del sabato sera a Trani

Più o meno dalle 9:45 interi quartieri in zona nord e del centro sono rimasti al buio per un blackout di cui ancora non si conoscono le cause. Al buio anche il porto di Trani mentre diversi casi di blackout anche alle linee telefoniche dei cellulari ci vengono segnalati da diversi lettori.Un vero problema se si considera quanto il sabato sera i locali siano affollati di clienti; ma anche per quanti rimasti a casa devono rinunciare a capire se la posta di Maria De Filippi verrà aperta o no.Ironia a parte, il consiglio per le zone ancora illuminate è di evitare di prendere l'ascensore.