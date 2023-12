10 foto Bontà Divine, a Trani un nuovo capitolo di gusto, servizi e tradizione

Con un cuore pulsante di passione e dedizione, Bontà Divine ha aperto le porte del suo nuovo e spazioso punto vendita, una destinazione gastronomica rinnovata che promette di offrire un'esperienza culinaria senza precedenti. L'impegno di Vincenzo e Rossella, proprietari della nota macelleria tranese, è sempre stato portare avanti la tradizione con un tocco di modernità, e il nuovo spazio si presenta come l'epicentro di una nuova era del gusto.Bontà Divine si distingue ancora una volta per la sua attenzione al cliente, prolungando l'orario di apertura fino alle 20:00 con orario continuato. La nuova offerta, inoltre, si estende al pranzo, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere le loro bontà preferite direttamente dal bancone. Le prelibatezze selezionate saranno cucinate al momento, consentendo di gustarle comodamente sul posto.Tra le nuove proposte spicca la sezione dedicata alla carne frollata, un viaggio culinario attraverso tagli pregiati provenienti da tutto il mondo. Una selezione unica e prelibata per gli amanti della carne di qualità.L'impegno di Bontà Divine si riflette anche nella vasta scelta di piatti pronti, pensati per soddisfare ogni esigenza. La tradizione si fonde con la creatività per offrire piatti pronti che piacciono proprio a tutti, grandi e piccini.Dietro ogni taglio, dietro ogni preparazione, si celano la professionalità, la qualità e la passione di tutto lo staff di Bontà Divine. La missione è trasformare ogni acquisto in uno speciale viaggio tra i sapori.Il nuovo punto vendita è pronto a vivere insieme a tutti i suoi clienti la magia del Natale. Dall'11 al 18 dicembre, Bontà Divine invita i più piccoli a scoprire l'incanto del Natale partecipando al contest "Scrivi la tua lettera a Babbo Natale e vinci". I bambini potranno recarsi nel punto vendita, lasciare la loro letterina e concorrere per vincere giocattoli fantastici. L'obiettivo è regalare un sorriso ai più piccoli in questa stagione così speciale.Anno dopo anno Bontà Divine continua ad incarnare la promessa di un'esperienza gastronomica straordinaria, dove la tradizione si fonde con la modernità in un viaggio attraverso i sapori.Bontà Divine vi aspetta dal lunedì al sabato in corso Vittorio Emanuele, 93 Trani.