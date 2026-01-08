Bottaro scrive alla Asl: «No alla chiusura notturna delle postazioni 118 a Trani e Canosa»

Trani - giovedì 8 gennaio 2026
17.02
Powered by
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta a firma del sindaco di Trani Amedeo Bottaro insieme al sindaco di Canosa. «Gentile commissario straordinario dott.ssa Dimatteo, la notizia della chiusura imminente "temporanea" notturna delle Postazione Fisse Medicalizzate SET 118 di Canosa di Puglia e Trani ha destato molta preoccupazione nelle nostre comunità. È indubbio che se ciò accadesse, significherebbe ulteriore disagio per i cittadini già fortemente penalizzati a causa della chiusura degli ospedali. I PFM SET 118 previsti dal piano di riordino in sostituzione dei soppressi PPIT non devono chiudere. Pertanto, nel manifestarle il nostro disappunto e contrarietà, la esortiamo ad evitare che ciò accada. Di tanto abbiamo ritenuto opportuno informare il neo eletto Presidente della Giunta Regionale. Si resta in attesa di un fiducioso riscontro. Distinti saluti».
Altri contenuti a tema
Politica Bottaro difende il Capodanno: “Trani è viva, stop veleni social”. Bilancio agrodolce.
Plauso a forze dell’ordine e Amiu. “Le piazze erano piene, basta con l’odio da stadio”
Politica L'ultimo Natale da Sindaco e la "lucidità" del bilancio: Amedeo Bottaro, oltre la politica
L’onestà intellettuale impone di riconoscere il cambiamento di Trani. E se il giudizio sull’Amministratore è materia di dibattito, quello sull’uomo merita rispetto e conoscenza diretta
Politica Consiglio Comunale di Trani, Andrea Ferri (FDI): "Basta così? Il Sindaco non ha più una maggioranza"
Assise cittadina deserta: solo nove presenti. L'opposizione incalza Bottaro, assente in blocco il PD
Politica Amedeo Bottaro e il voto a Trani: "Vittoria in Regione, ma ora concentrazione sulle Amministrative a Trani del 2026"
Il Sindaco uscente celebra il dato storico del Centrosinistra e lancia un "assist" al Movimento 5 Stelle in vista del 2026
Vita di città "Trani ti piange": il cordoglio del sindaco Bottaro per la morte di Saverio Lomolino
Il 17enne è scomparso dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia. Il primo cittadino: "Un grande esempio di vita, non ti dimenticheremo".
Politica Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora"
L'Assessore pronto a candidarsi con la Lega. Bottaro prepara la sostituzione in Giunta
Attualità Lavori fermi al Ponte Lama, interviene il sindaco di Trani
«Chiediamo all'Amministrazione di Bisceglie di dare inizio ai lavori»
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Trani gratis
nella tua e-mail