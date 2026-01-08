Bottaro scrive alla Asl: «No alla chiusura notturna delle postazioni 118 a Trani e Canosa»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta a firma del sindaco di Trani Amedeo Bottaro insieme al sindaco di Canosa. «Gentile commissario straordinario dott.ssa Dimatteo, la notizia della chiusura imminente "temporanea" notturna delle Postazione Fisse Medicalizzate SET 118 di Canosa di Puglia e Trani ha destato molta preoccupazione nelle nostre comunità. È indubbio che se ciò accadesse, significherebbe ulteriore disagio per i cittadini già fortemente penalizzati a causa della chiusura degli ospedali. I PFM SET 118 previsti dal piano di riordino in sostituzione dei soppressi PPIT non devono chiudere. Pertanto, nel manifestarle il nostro disappunto e contrarietà, la esortiamo ad evitare che ciò accada. Di tanto abbiamo ritenuto opportuno informare il neo eletto Presidente della Giunta Regionale. Si resta in attesa di un fiducioso riscontro. Distinti saluti».